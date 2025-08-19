Nghệ An: Phát hiện 2 th/i th/ể dưới mương nước

Chiều tối 19/8, ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, cơ quan Công an đang điều tra làm rõ danh tính 2 thi thể được phát hiện dưới mương nước trên địa bàn xã này.

Khu vực xóm 1, xã Quỳnh Tam (Nghệ An) nơi phát hiện 2 thi thể đã phân hủy bên mương nước. Ảnh: CSCC.



Thông tin ban đầu cho biết, chiều cùng ngày, một người dân đi ra khu vực mương nước khu vực phía sau Lữ đoàn 215, đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cắt cỏ thì hốt hoảng phát hiện 2 thi thể nổi phía dưới mương.

Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Tam, chính quyền địa phương lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối. “Cơ quan công an đang điều tra, xác định danh tính các nạn nhân”, Chủ tịch xã Quỳnh Tam nói.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: daidoanket.vn