Từ thông tin của người dân, nhiều nhóm thanh, thiếu niên vi phạm trên đường phố bị xử lý

Nhờ sự phản ánh kịp thời của người dân, thời gian gần đây, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Huế phối hợp với Công an các xã, phường đã nhanh chóng xác minh, phát hiện, đấu tranh bắt giữ các ổ, nhóm thanh, thiếu niên gây rối trên đường phố nhằm xử lý, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Điển hình mới đây, cuối tháng 7/2025, một người đàn ông (xin giấu tên) điều khiển xe ô tô trên đường Bà Triệu (phường Thuận Hóa, TP Huế) phát hiện một nhóm thanh thiếu niên chạy xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, chở ba, tay cầm hung khí và đáng nói là va chạm với một phương tiện khác nhưng vẫn phóng xe bỏ chạy. Quá bức xúc trước sự việc trên, người đàn ông đã chia sẻ clip được camera hành trình của xe ghi lại lên mạng xã hội.

Nhóm đối tượng mang theo kiếm tự chế điều khiển xe mô tô trên đường phố rồi quay clip đăng trên tài khoản TikTok “Bom Bom”.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Phòng CSGT Công an TP Huế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô mang theo hung khí, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Vụ việc được phát hiện sau khi một video ghi lại hành vi của nhóm này trên đường Bà Triệu (phường Thuận Hóa, TP Huế) được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 29/7. Trong video, các đối tượng đi trên 3 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm và mang theo hung khí, đã lạng lách và va chạm với một phương tiện khác rồi bỏ chạy. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) xác minh, làm rõ.

Qua đó, cơ quan Công an đã xác định được danh tính 6 đối tượng gồm: Nguyễn Đăng Hoàng Phúc, Mai Văn Tuấn Anh, Hồ Nguyễn Ngọc Đức, Phan Gia Bảo, Nguyễn Đăng Quang, Tôn Thất Gia Huy (cùng 16 tuổi, hiện là học sinh lớp 11, trú tại TP Huế). Phòng CSGT đã mời các đối tượng cùng người giám hộ đến trụ sở làm việc.

Tại đây, cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu gia đình cam kết tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để các em tái diễn hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông.

Trước đó, giữa tháng 6/2025, trên tài khoản TikTok “Bom Bom” đăng 2 đoạn video quay cảnh 2 nam thanh niên chở nhau trên xe mô tô cầm theo cây kiếm tự chế lưu thông trên đường. Hành vi này đã gây ra bức xúc, lo lắng cho người dân tham gia giao thông và được người dân phản ánh đến cơ quan Công an. Qua xác minh, Phòng CSHS Công an TP Huế xác định, danh tính chủ tài khoản TikTok “Bom Bom” là Đinh Lê Gia Huy (SN 2010, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế).

Theo cơ quan Công an, tháng 2/2025, Huy bị Công an phường Vỹ Dạ xử phạt cảnh cáo về hành vi trộm cắp xe máy và hiện đang liên quan đến 3 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn. Từ lời khai của Đinh Lê Gia Huy, Phòng CSHS đã triệu tập 10 đối tượng có liên quan trong các video do Huy đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân là: Lê Duy Bảo, Trần Quốc Nam, Trương Đặng Ngọc Thắng, Hoàng Ngọc Sâm Thương, Nguyễn Hoàng An, Dương Văn Minh, Dương Văn Qúy, Trần Ngọc Tân, Dương Văn Hải Âu và Nguyễn Thanh Thắng (có độ tuổi từ 15-18 tuổi, tất cả cùng trú tại TP Huế).

Các đối tượng đều khai nhận việc thường tụ tập thành nhóm, sử dụng phương tiện xe máy chở nhau chạy trên tốc độ cao trên các tuyến đường thuộc địa bàn trung tâm TP Huế mang theo hung khí tự chế và đăng lên mạng xã hội để “thể hiện mình”, nhất là các thanh thiếu niên cùng lứa tuổi. Phòng CSHS yêu cầu Công an phường Dương Nỗ lập hồ sơ đưa vào giáo dục tại phường đối với các trường hợp đủ điều kiện và có biện pháp quản lý chặt chẽ để phòng ngừa vi phạm…

Để chủ động bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, thời gian tới, Công an TP Huế tiếp tục triển khai các biện pháp, giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật.

Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm… Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các thanh, thiếu niên, rất cần sự quyết tâm, chung sức của cả cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh, thiếu niên tại gia đình, địa phương, trường học để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.

Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân