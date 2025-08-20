Câu chuyện phía sau clip cô gái kéo áo, hôn má chiến sĩ diễu binh A80





Khoảnh khắc Hoàng Nhi hôn má bạn trai gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 19/8, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc dễ thương giữa một chiến sĩ diễu binh và bạn gái. Cụ thể trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi tập luyện của các chiến sĩ diễu binh tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Hoàng Nhi (sinh năm 2001, Khánh Hòa) xung phong lên hát giao lưu văn nghệ.

Giữa chừng, âm thanh có vấn đề nên nhạc tắt, các chiến sĩ diễu binh khối Sỹ quan Phòng không - Không quân chạy lên cổ vũ, trong đó có bạn trai cô, chiến sĩ Giang Trường (sinh năm 2001).

Khi đó, các đồng đội bắt đầu trêu chọc cặp đôi, liên tục hô "hôn đi, hôn đi". Trường ngại ngùng, chỉ dám ôm nhẹ eo bạn gái. Lúc này, Nhi mạnh dạnh kéo cổ áo bạn trai, đặt một nụ hôn lên má anh trong tiếng reo hò thích thú của các chiến sĩ và người dân chứng kiến. Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, khoảnh khắc đáng yêu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Hoàng Nhi xin nghỉ phép để bay ra Hà Nội cổ vũ bạn trai và đồng đội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoàng Nhi cho biết hình ảnh được ghi lại trong chuyến thăm bạn trai hồi đầu tháng 8. Để cổ vũ người yêu, cô đã xin nghỉ phép, bay từ Khánh Hòa ra Hà Nội, mang theo vali đầy ắp bánh tráng tặng bạn trai và tiếp tế đồ dùng cho anh.

Liên tục trong 5 ngày, Hoàng Nhi đều đặn bắt xe buýt di chuyển 50 km mỗi chiều từ phòng khách sạn đến nơi bạn trai luyện tập. Ngoài quà cho bạn trai, cô mua thêm hoa quả tặng các đồng đội của anh tiếp sức.

"Ban đầu, tôi định thuê khách sạn gần nơi anh luyện tập cho tiện đi lại nhưng đổi ý vì cũng muốn tranh thủ thăm thú Hà Nội. Cuối cùng, vì mỗi ngày đi lại hàng trăm km, tôi mệt quá nên không đi được đâu. Tuy nhiên, tôi rất vui vì sau 4 tháng xa nhau, tôi và bạn trai đã được gặp nhau", cô kể.

Chia sẻ thêm về chuyện tình với chiến sĩ diễu binh, Hoàng Nhi cho biết cô và Giang Trường học chung từ năm lớp 12 song ban đầu không chơi chung vì tính cách khác biệt. Trong khi cô sôi nổi, thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, Trường chỉ tập trung học tập, tính cách có phần hướng nội.

Vào năm 2 đại học, trong dịp họp lớp, Nhi bốc trúng "vé" được Trường chở về nhà song cả hai vẫn chưa nói chuyện nhiều. Đến năm 4, sự trùng hợp xảy ra khi chàng trai ít nói năm nào tiếp tục nhận nhiệm vụ đưa lớp phó văn thể mỹ về nhà.

Cặp đôi quen biết từ cấp 3, song mới tiến tới hẹn hò hơn 1 năm nay.

Đầu tháng 3/2024, Hoàng Nhi nhắn tin vu vơ cho cậu bạn học cũ: "Dạo này trên mạng thấy mọi người chia sẻ nhiều hình ảnh các chiến sĩ nhỉ, không biết Nhi có cơ duyên làm hậu phương cho ai không", định nhờ cậu bạn mai mối với đồng đội. Không ngờ, Trường nhắn lại: "Có sẵn nè, Trường được không?".

Hoàng Nhi bất ngờ, song cũng khá thích thú trước sự bạo dạn bất ngờ của Trường. Cứ vậy chỉ sau 4 ngày nhắn tin qua lại, cả hai chính thức hẹn hò. Sau 1 tháng, Nhi về ra mắt gia đình bạn trai. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, gia đình Trường cũng sang thưa chuyện, xin phép cho đôi trẻ chính thức tìm hiểu.

Thời gian đầu, Nhi vẫn làm việc ở TP.HCM, cô thường xuyên bay về Khánh Hòa thăm bạn trai ở đơn vị. Sau đó để được gần người yêu, cô chuyển về làm việc tại quê nhà.

"4 tháng yêu xa vừa qua cũng là khoảng thời gian lâu nhất chúng tôi xa nhau. Sau dịp này, chúng tôi dự định cùng xin nghỉ phép, dành thời gian bên nhau và về thăm gia đình", Nhi chia sẻ, cho biết nếu có thể sắp xếp công việc, cô nhất định sẽ bay ra Hà Nội để theo dõi bạn trai diễu binh ngày 2/9.

