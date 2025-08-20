Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Đảng bộ UBND tỉnh được thành lập tại Quyết định số 3254-QĐ/TU ngày 12/2/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảng bộ UBND tỉnh trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có chức năng lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Đảng bộ UBND tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 13/2/2025, hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng với gần 7.400 đảng viên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ. Với chủ đề “Đoàn kết, thống nhất – Đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm – Đột phá phát triển, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước” và phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, Đại hội sẽ là nơi hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, quyết tâm hành động.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh – Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh dâng hoa lên tượng đài Bác

Thay mặt đoàn đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh - Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu nguyện hứa phát huy truyền thống Xô Viết anh hùng, tiếp tục giữ vững những thành quả mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đã đạt được, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đoàn kết, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên và hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển giàu mạnh, văn minh, sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn