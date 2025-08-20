Cục CSGT công bố con số bất ngờ liên quan tới toàn bộ người tham gia giao thông

Ngày 19/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, thống kê trong vòng 1 tháng từ ngày 17/7/2025 đến 17/8/2025, Cục Cảnh sát giao thông đã tiếp nhận 2.134 tin nhắn và hơn 1.000 cuộc điện thoại gửi đến số điện thoại của Cục trưởng Cục cảnh sát giao thông và Fanpage Cục cảnh sát giao thông trên mạng xã hội Facebook. Các tin nhắn và cuộc gọi này có nội dung phản ánh, góp ý liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông và các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã nghiên cứu toàn bộ các tin nhắn, đồng thời chỉ đạo xác minh, làm rõ và công khai thông tin trên trang Fanpage Cục Cảnh sát giao thông và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đáng chú ý, qua số điện thoại hotline của Cục trưởng đã nhận tổng cộng: 1007 tin nhắn; qua trang Fanpage Facebook Cục Cảnh sát giao thông: 133 tin (nhiều nội dung phản ánh trùng giữa tin nhắn Fanpage và tin nhắn đến số hotline) góp ý, phản ánh liên quan đến vi phạm về TTATGT trên đường bộ, đường thủy; vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính.

Kết quả:

Đã phản hồi 176 trường hợp vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính;

284 tin phản ánh vi phạm chung chung không cụ thể.

Đối với 446 tin phản ánh vi phạm cụ thể, có hình ảnh, video…(gồm các hành vi: chở quá tải, quá khách, đỗ xe, sai làn, vượt, lùi xe trên cao tốc...) đã xác minh xử lý vi phạm, cụ thể: 271 trường hợp đã kiểm tra, xác minh lập biên bản; 30 trường hợp sau khi kiểm tra xác minh không đủ căn căn cứ; 145 trường hợp đang tiếp tục xác minh.

Cục CSGT và Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông rất cảm ơn sự quan tâm của quần chúng nhân dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều thông tin phản ánh, chia sẻ và đóng góp ý kiến để khắc phục những bất cập, tồn tại trong tổ chức giao thông, xây dựng ý thức thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn.

Trước đó, nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an đã công bố danh sách số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT và các Trưởng phòng CSGT tại các địa phương trên toàn quốc như sau:

Người dân có thể gọi đến số điện thoại 35 Cục trưởng, Trưởng phòng CSGT để làm gì?

Người dân có thể gọi trực tiếp đến các số điện thoại này để phản ánh các hành vi vi phạm giao thông, tai nạn giao thông, những bất cập trong tổ chức, điều hành giao thông cũng như gửi ý kiến đóng góp liên quan đến hoạt động của lực lượng CSGT.

Đáng chú ý, các số điện thoại công bố đều đã được tích hợp ứng dụng Zalo, Viber…, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc gửi tin nhắn, hình ảnh, video, file ghi âm... phục vụ xác minh, xử lý thông tin phản ánh một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Cục CSGT cùng Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố vẫn duy trì các kênh tiếp nhận thông tin khác như số điện thoại trực ban; Cổng thông tin điện tử; Fanpage chính thức trên nền tảng Facebook; tài khoản Zalo OA…

Đặc biệt, người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng VNeTraffic để phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông một cách tiện lợi và chính xác.

