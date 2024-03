Huấn luyện viên CLB Nam Định chê mặt sân Vinh

Your browser does not support the video tag.

Video trận CLB Nam Định thắng sát nút 1-0 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh, vòng 12 Night Wolf V-League 2023 - 2024 - Nguồn: FPT PLAY

Tối 3-3, CLB Nam Định giành chiến thắng sát nút 1-0 trên sân Vinh của CLB Sông Lam Nghệ An, vòng 12 V-League 2023 - 2024.

Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Tô Văn Vũ từ một tình huống sút xa đẹp mắt. Điểm nhấn đáng chú ý còn lại là tấm thẻ đỏ của trung vệ Lucas Alves bên phía CLB Nam Định ở phút 71.

Trận thắng này giúp đội bóng thành nam củng cố ngôi đầu bảng với 28 điểm.

Họp báo sau trận, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: "Rất đáng khen cho tinh thần của toàn đội, quyết tâm thi đấu và ghi được bàn thắng trong thế bị mất một người.

Ngay từ trước trận, tôi đánh giá Sông Lam Nghệ An là đối thủ rất khó chịu. Lực lượng của họ trẻ, khỏe, áp sát rất nhanh.

Trận này sân Vinh mặt cỏ không tốt khiến chúng tôi không thể triển khai lối chơi phối hợp tấn công nhanh.

Khi chúng tôi mất người vì thẻ đỏ, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ khung thành, chờ đợi các tình huống chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công".

Ở vòng đấu cuối lượt đi, CLB Nam Định sẽ tiếp đón CLB Thanh Hóa trên sân nhà Thiên Trường vào lúc 18h ngày 8-3.

Về phía Sông Lam Nghệ An, HLV Phan Như Thuật tiếc nuối và cho rằng tỉ số hòa sẽ hợp lý hơn với những diễn biến trên sân. Ông nhắc nhở các học trò: "Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An vẫn cần thêm thời gian để tiến bộ. Sự nóng vội của tuổi trẻ cần được khắc phục".

Khi được hỏi về tình huống kiểm tra VAR công nhận bàn thắng tốn nhiều thời gian vào cuối trận, ông Như Thuật nêu quan điểm: "Sinh ra VAR để công bằng, hỗ trợ trọng tài chính xác hơn nên tôi không ý kiến, tin tưởng vào các quyết định VAR".

Ở vòng đấu cuối lượt đi, Sông Lam Nghệ An có chuyến làm khách dự báo khó khăn trên sân nhà B.Bình Dương vào lúc 18h ngày 9-3.

Tác giả: Hoàng Tùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ