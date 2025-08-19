Nghệ An: Truy bắt phạm nhân trốn khỏi Trại giam số 6

Tối 18/8, chính quyền xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An nhận được thông báo từ Trại giam số 6 về việc phạm nhân Trần Ngọc Hòa bỏ trốn.

Hòa bị kết án 12 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”, bắt đầu chấp hành án từ ngày 1/12/2021 tại phân trại số 1, Trại giam số 6 đóng trên địa bàn xã Hạnh Lâm.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa

Theo quyết định truy nã, phạm nhân Trần Ngọc Hòa cao khoảng 1m60, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, có sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1cm.Cơ quan chức năng cảnh báo người dân nếu phát hiện đối tượng cần báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Lực lượng chức năng chốt chặn, truy tìm phạm nhân bỏ trốn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm Công an xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ… phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Trại giam số 6 tổ chức chốt chặn tại các ngả đường, mở rộng phạm vi truy bắt.Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai, đồng thời kêu gọi sự phối hợp từ quần chúng nhân dân để nhanh chóng đưa phạm nhân trốn trại trở lại nơi giam giữ.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn