Trọn niềm tin với Đảng

PV: Thưa GS.TS Vũ Văn Hiền, vì có niềm tin sắt son với Đảng mà các đảng viên cao tuổi đã sống và cống hiến hết mình cho đất nước và trong câu chuyện của họ, cụm từ “Đảng ta” luôn được nhắc đến một cách đầy thân thương. Đó cũng là cách để mà các đảng viên lão thành khẳng định niềm tin với Đảng, coi Đảng là của mình, của nhân dân?

GS.TS Vũ Văn Hiền: Tôi cũng đi đến hơn 100 nước, hầu như tất cả các nước trên thế giới, Đảng Cộng sản là của giai cấp công nhân, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, là Đảng của những người đảng viên. Thế nhưng, gần như duy nhất tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân gọi là “Đảng ta”.

Đất nước ta cũng rất đặc biệt (hàng nghìn năm đô hộ của phong kiến, sau đó lại bị thực dân đô hộ) có lúc hai tròng áp bức và con đường để mà giải phóng dân tộc là gần như bế tắc. Bế tắc bởi vì nước ta có rất nhiều người đại tài thế nhưng đều không giải quyết được vấn đề dân tộc, không thể giải phóng dân tộc. Chỉ có Đảng ta, đất nước ta may mắn có Bác Hồ. Từ khi còn rất trẻ, Bác đã bắt đầu kế tiếp cha ông mà tìm đường cứu nước, giải phóng đất nước.

Bác Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân tin yêu

Bác tìm ra con đường với tư duy vượt trội, đó là vượt giai cấp tư sản, vượt giai cấp phong kiến thì mới giải phóng được đất nước mình. Khi được đọc Luận cương Lênin, Bác nói đây chính là chìa khóa, là cẩm nang để mà tìm ra con đường cứu nước. Đặc biệt, Bác là người của Quốc tế Cộng sản, là người sáng lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Người từ chỗ tự hiểu biết, thế rồi tìm cách để mà sáng lập ra Đảng. Có Đảng rồi thì tìm cách để hoạt động của Đảng góp phần mang lại lợi ích dân tộc và giải phóng dân tộc. Chính vì điều ấy, dù Đảng ít hay nhiều, dù Đảng đã có những lúc bị tàn sát rất ghê gớm, nhưng ý chí quyết tâm để giải phóng dân tộc lúc nào cũng hun đúc trong những người đảng viên, trong tâm trí của Bác rồi hòa vào tâm trí của dân. Cho nên Đảng với dân của ta là một.

Không có nước nào như nước ta: Đảng cộng sản Việt Nam nhưng bao giờ cũng nói là “Đảng ta”, mà cứ nói “Đảng ta” là nhân dân thấy là đúng rồi. Thế cho nên từ người già, người trẻ đều gọi Đảng là Đảng ta. Đây là điều rất đặc biệt bởi vì Đảng gắn với hồn cốt của dân tộc, Đảng gắn với tâm hồn của con người, gắn với ý chí của nhân dân. Đặc biệt ở nước ta, ai cũng có Bác Hồ trong tim. Có nghĩa là Bác Hồ như của nhà mình, của chính mình và Đảng hoàn toàn là Đảng của chúng ta.

Chính Đảng ta lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước để giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và lại chính Đảng làm cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đất nước ta có vai trò, có những vị thế, mà như cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Chưa bao giờ có cơ đồ như hiện nay. Tầm vóc của đất nước phát triển, uy tín của Việt Nam, vị thế Việt Nam rất khác trước. Đảng ta ngày càng mạnh lên, càng là Đảng của chúng ta và càng là niềm tự hào của cả nhân dân chúng ta, cả dân tộc ta.

Đồng thời, bản thân các đảng viên của chúng ta về cơ bản rất mẫu mực xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, từ hy sinh xương máu, có người cả cuộc đời chỉ sáng tạo để mang lại hạnh phúc cho nhân dân, có người mang lại ấm no cho dân tộc, có người mang lại uy tín của Đảng, cho nhân dân. Rất nhiều tố chất làm cho Đảng ta trở thành niềm tin yêu của nhân dân.

PV: Thưa GS.TS Vũ Văn Hiền, để được dân tin và đặt trọn niềm tin một cách bền vững vào Đảng thì một phần quan trọng là do Đảng ta cũng đã có những quyết sách đúng đắn và sự chỉ đạo sáng suốt?

GS.TS Vũ Văn Hiền: Trong từng chặng đường đi của đất nước, Đảng đều có những chủ trương, đường lối, chính sách. Từ chỗ mất nước, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân để giành lại đất nước, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Cho nên khẩu hiệu mà Bác Hồ đã nói vô cùng chính xác: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Và chính những khẩu hiệu ấy đã lay động lòng người, nó đi vào tâm khảm con người.

Cái giỏi của Đảng ta là mỗi chặng đường đi đều có những chính sách và những sách lược, những chiến lược rất đúng đắn và biết “sai thì sửa”. Cũng phải nói, về cơ bản hướng đi của Đảng là đúng nhưng mà từng lúc thực hiện có những lúc chệch choạc phải làm đi làm lại, nhưng nhất định kiên quyết sửa chữa sai lầm để phát triển.

Bằng các con đường, bằng các chính sách, bằng các giải pháp rất đúng đắn để đưa công cuộc xây dựng đất nước đi đúng hướng và có hiệu quả mang lại niềm tin cho dân. Cho nên đổi mới với cơ chế tập trung của chủ nghĩa xã hội cứ tưởng như thế đã đạt được phép thắng lợi rồi, nhưng với trình độ, năng lực sản xuất, tầm vóc của chúng ta mà tập trung như vậy là khó phát triển. Từ năng lực của cá nhân đến năng lực của tập thể thấp kém đi khiến Đảng phải suy nghĩ lại.

Và Đảng ta nói “đổi mới hay là chết”, không đổi mới, đất nước sẽ bị tụt hậu. Công cuộc đổi mới là công cuộc đầy sáng tạo, nhưng cũng là một công việc mà để sửa lỗi của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Ngay cả đổi mới cũng thế, tính nguồn lực phải làm sao nuôi được nguồn lực, nuôi được động lực, nuôi được những tố chất để đổi mới luôn luôn có sức sống, luôn luôn có sức mạnh, luôn luôn được bồi đắp để có điều kiện phát triển. Đổi mới rồi thì phải tính đến việc hội nhập và mở cửa, toàn cầu hóa, rồi quốc tế hóa… Phải phát triển rất nhanh, mình không bắt nhịp được thì đất nước mình không thể tự lớn mạnh được. Như Bác Hồ nói là sánh vai với các “cường quốc năm châu”.

Đến bây giờ, tất cả các cường quốc trên thế giới này đều là bạn của Việt Nam, đều là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Đây là đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, hợp với lòng dân, phù hợp với thực tiễn, đồng thời bắt nhịp được cuộc sống của đất nước và bắt nhịp được với bước đi của thời đại.

GS.TS Vũ Văn Hiền khẳng định, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, hợp với lòng dân, phù hợp với thực tiễn chính là điều kiện để dân tin vào Đảng

PV: Thưa ông, khi mà Đảng ta xác định lấy dân làm gốc- rõ ràng mọi quyết sách đều hướng tới mục tiêu đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, để người dân có được cuộc sống ngày càng tốt hơn cả vật chất và tinh thần. Phải chăng, đây cũng là một phần quan trọng để bồi đắp niềm tin chính trị trong nhân dân?

GS.TS Vũ Văn Hiền: Suy cho cùng, toàn bộ chủ trương của Đảng, toàn bộ những hy sinh phấn đấu của Đảng là giành lại độc lập cho đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng là vì nhân dân vì đất nước, vì dân giàu nước mạnh. Đây là điều kiện rất căn bản và tốt đẹp.

Cho nên nhiệm vụ đầu tiên của từng đảng viên, đó là phục vụ cho dân một cách tốt nhất. Toàn bộ những chủ trương, chính sách mang tính chiến lược, sách lược và những nhiệm vụ cụ thể đều hướng vào mục tiêu phục vụ nhân dân.

PV: Thưa GS.TS Vũ Văn Hiền, để tạo được niềm tin đã khó thế nhưng để giữ được niềm tin còn khó hơn rất nhiều. Qua thực tế, để giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng thì theo ông đâu là những thách thức Đảng ta phải vượt qua trong giai đoạn hiện nay?

GS.TS Vũ Văn Hiền: Niềm tin yêu của Đảng được xây nên từ bao nhiêu công sức và xương máu, cả mồ hôi nước mắt, cả sức lực trí tuệ. Nhưng để củng cố, có được niềm tin và mãi mãi giữ niềm tin thì trước hết Đảng phải rất trung thành với đất nước, với Tổ quốc, với nhân dân, với lợi ích của toàn dân. Thực ra, không phải tất cả làm đều đúng. Có khi Đảng thì đúng nhưng không phải là đảng viên nào cũng đúng, làm việc nào cũng đúng hết…

Tất cả những việc ấy Đảng phải biết được, phải chống được những hành vi sai trái và phải kiên quyết để phát hiện. Cùng với đó, bản thân từng đảng viên phải biết giác ngộ, điều chỉnh để làm sao công việc của mình tốt lên, mỗi một việc làm đều phải đúng với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Cho nên ngoài việc Đảng lãnh đạo nhân dân theo đường lối, chính sách của mình thì đồng thời Đảng cũng phải phát hiện những điều còn chệch choạc để điều chỉnh cán bộ của mình, đội ngũ của mình, rồi tập thể của mình hoặc cá nhân của mình.

Nếu có vấn đề gì thì phải xử lý, thậm chí là xử lý đến mức quyết liệt, đến mức mà cán bộ rất cao cũng phải xử lý khi có vi phạm. Không có vùng cấm trong chống tham nhũng, chống lãng phí, chống những thói hư tật xấu. Đây là những công việc phải làm thường xuyên. Có như vậy thì Đảng mới mạnh, Đảng mới có được niềm tin của dân và củng cố được niềm tin.

PV: Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta lại tiếp tục xây dựng và đưa ra các quyết sách mang tính đột phá. Thưa GS.TS Vũ Văn Hiền, khi đất nước bước vào giai đoạn mới, niềm tin của người dân có ý nghĩa như thế nào để chúng ta có thể hoàn thành trọn vẹn những mục tiêu lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng?

GS.TS Vũ Văn Hiền: Nhân dân đã tin Đảng ta và đất nước ta đã làm được rất nhiều việc. Thế nhưng, trước một bước phát triển mới - kỷ nguyên mới, trước những thay đổi, không phải là không có những ý kiến, những suy nghĩ rằng: không biết công việc lớn như vậy rồi có thực hiện được không? Trước là mình sản xuất rất tự nhiên, rất tự do, bởi vì tính tự nhiên, tự do phổ biến rồi. Bây giờ phải đi vào quy củ, phải tuân theo kỷ cương, theo nền nếp và đặc biệt nữa là làm việc và hưởng thụ nó phải đều rất xứng đáng, phải quang minh, chính đại.

Do vậy, bây giờ mới thấy là nhất định phải có sự kiểm tra, nhất định phải có sự giám sát quyết liệt. Như vậy, đòi hỏi cán bộ phải nâng tầm hơn, phải hiểu biết hơn. Xã hội phát triển lên, đòi hỏi mỗi người phải cố gắng. Toàn bộ công cuộc ấy Đảng phải chịu trách nhiệm, Đảng phải thực hiện cho bằng được. Tất cả công việc ấy không phải một lúc mà làm được, tất cả đều phải đồng tâm, nhất trí, đồng thuận. Phải từng bước, vừa làm vừa giải quyết, vừa tháo gỡ. Toàn bộ xã hội có nền tảng để phát triển lên thì lúc ấy chúng ta bước vào kỷ nguyên mới sẽ rất thuận lợi.

PV: Thưa GS.TS Vũ Văn Hiền, việc bồi đắp niềm tin của thế hệ trẻ vào Đảng có vai trò như thế nào trong việc tạo nên sức mạnh để tiếp tục sự nghiệp phát triển đất nước?

GS.TS Vũ Văn Hiền: Đối với mọi quốc gia, thế hệ trẻ rất quan trọng vì lớp trẻ là lực lượng xung kích nhất, lực lượng đầy tiềm năng. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước phát triển hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ thì phải tin vào lớp trẻ, hướng đến lớp trẻ. Bởi vì lớp trẻ ngoài sức khỏe tốt, trí tuệ còn rất dồi dào, minh mẫn, hăng hái, nhiệt tình, tuổi trẻ bao giờ xung lực cũng rất mạnh. Cho nên phải nhanh chóng bồi dưỡng để lớp trẻ tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ. Lớp trẻ là mầm xanh của xã hội, là sức vóc của toàn xã hội.

Làm cho lớp trẻ tin được, trước hết kinh tế- xã hội phải phát triển, đất nước yên bình, kỷ cương. Thứ hai nữa là lớp trẻ có được những chủ trương, chính sách để mà nâng đỡ, bồi dưỡng, để cung cấp trí tuệ, cung cấp điều kiện để cống hiến sáng tạo. Cùng với đó, bản thân đời sống xã hội ngày càng thu hút lớp trẻ phát huy sức vóc trí tuệ của mình, khuyến khích lớp trẻ luôn thích sáng tạo, luôn mong được sáng tạo và những sáng tạo lớp trẻ được thừa nhận, đón bắt. Phải tin vào lớp trẻ nhưng đồng thời phải có điều kiện, phải có những cơ chế, phải có những cách thức để làm sao động viên, giúp việc và thu hút người trẻ để họ cống hiến.

PV: Xin trân trọng cảm ơn GS.TS Vũ Văn Hiền!

Tác giả: Phương Trang

Nguồn tin: Báo VOV