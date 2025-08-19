Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Đại hội Đảng bộ xã Bích Hào, Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đảng bộ xã Bích Hào được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 4 xã: Mai Giang, Thanh Lâm, Thanh Tùng và Thanh Xuân, thuộc huyện Thanh Chương trước đây. Đảng bộ hiện có hơn 1.500 đảng viên, sinh hoạt tại 55 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Trong 5 năm qua, triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ 4 xã trước khi sáp nhập và xã Bích Hào hiện nay đã đoàn kết, nỗ lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận của nhân dân để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Nổi bật là kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 108,8% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2024 đạt 53,1 triệu đồng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Bích Hào đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều điểm sáng nổi bật.

Nhấn mạnh các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, cùng với những cơ hội, thách thức đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh 2 vấn đề căn cốt mà Đảng bộ xã Bích Hào cần đặc biệt quan tâm, đó là phải xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và hệ thống chính trị. Trong lãnh đạo phải gắn bó, dựa vào dân, vì nhân dân, làm cho nhân dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận để phát triển.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng lưu ý địa phương cần tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, các phòng chuyên môn phải được rà soát để thay thế phù hợp, gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho cán bộ, công chức, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên môi trường điện tử, dịch vụ công với tinh thần cầu thị. Vấn đề khó thì đề xuất tỉnh, Trung ương hỗ trợ.

