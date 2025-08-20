Lập trình viên kỳ cựu phát hiện bí mật lớn của Apple thông qua iOS 26

Giao diện Liquid Glass của iOS 26 không đơn thuần chỉ là một thay đổi về mặt thẩm mỹ. Một nhà thiết kế ứng dụng kỳ cựu vừa phát hiện ra những "quy tắc ngầm" trong bản cập nhật này, cho thấy Apple dường như đang dọn đường cho một cuộc cách mạng thiết kế với một chiếc iPhone toàn kính, không còn viền màn hình.

Trong khi hầu hết người dùng đang trải nghiệm giao diện Liquid Glass mới mẻ của iOS 26, một nhà thiết kế ứng dụng iPhone lâu năm tên là Craig Hockenberry đã phát hiện ra một điều còn thú vị hơn nhiều. Qua quá trình cập nhật ứng dụng của mình, ông nhận thấy một quy tắc thiết kế mới rất lạ từ Apple.

Trên blog cá nhân, Hockenberry chia sẻ rằng khi làm việc với iOS 26, một nguyên tắc trở nên cực kỳ rõ ràng: "Bạn sẽ không bao giờ muốn một thành phần điều khiển hay vùng chứa nào chạm vào cạnh màn hình".

Apple có thể hướng đến một chiếc iPhone không còn viền màn hình.

Đối với người dùng thông thường, đây có vẻ là một chi tiết nhỏ. Nhưng với những người đã theo dõi Apple đủ lâu, đây là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng. Hockenberry so sánh nó với sự xuất hiện của "vùng an toàn" trong iOS 11. Ban đầu, không ai hiểu tại sao lại cần nó, cho đến khi iPhone X ra mắt với "tai thỏ" và thanh điều hướng Home, và mọi thứ lập tức trở nên có lý.

Đây là một "chiêu bài" quen thuộc của Apple. Hãng thường đưa ra các hướng dẫn hoặc khuôn khổ thiết kế mới trong phần mềm mà dường như không có lý do rõ ràng tại thời điểm đó, nhưng thực chất lại là sự chuẩn bị cho một thay đổi phần cứng lớn trong tương lai.

Dựa trên quy luật này, Hockenberry đưa ra một dự đoán táo bạo: "Tất cả những điều này khiến tôi nghĩ rằng Apple sắp giới thiệu các thiết bị nơi màn hình hòa quyện một cách liền mạch vào cạnh vật lý... Một màn hình cong tràn mới làm mờ đi ranh giới giữa điểm ảnh và viền màn hình".

Nói cách khác, những quy tắc thiết kế mới trong iOS 26 rất có thể đang dọn đường cho chiếc iPhone toàn màn hình, không viền được đồn đại sẽ ra mắt vào năm 2027. Thậm chí, nó cũng có thể liên quan đến thiết kế của chiếc iPhone Fold dự kiến ra mắt vào năm sau.

Tác giả: Đào Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn