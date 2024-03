Ra mắt 6 mô hình kiểu mẫu trong công tác cải cách hành chính

6 mô hình kiểu mẫu gồm: Phòng trực ban kiểu mẫu; Địa điểm tiếp dân kiểu mẫu; Phòng văn thư kiểu mẫu; Phòng trực ban hình sự kiểu mẫu; Phòng thăm gặp can, phạm nhân kiểu mẫu và hội trường kiểu mẫu.

Tham dự có Thiếu tá Trần Văn Thọ, chuyên viên cải cách hành chính, phòng Tham mưu, Công an tỉnh; Thượng tá Cao Thanh Hải, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, trưởng Công an huyện cùng các đồng chí trong Đảng ủy, phó trưởng Công an huyện, chỉ huy và cán bộ chiến sỹ các đội nghiệp vụ Công an huyện, trưởng công an các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi Lễ.



Thời gian qua, Đảng ủy lãnh đạo công an huyện Tân Kỳ luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thiết yếu trong các mặt công tác. Bởi vậy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Đặc biệt, nhận được sự quan tâm ủng hộ của Công an tỉnh Nghệ An, nên công an huyện Tân Kỳ đã xây dựng 6 mô hình kiểu mẫu trong công tác cải cách hành chính.

Thượng tá Cao Thanh Hải - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ phát biểu tại buổi Lễ.

Sau khi hoàn thiện và đưa vào hoạt động 6 mô hình kiểu mẫu, cùng với bộ phận một cửa công an huyện kiểu mẫu đã đưa vào hoạt động năm 2022, hệ thống camera giám sát và hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của Nhân dân qua mã QR- Code tại bộ phận một cửa công an cấp xã thị trấn trên địa bàn huyện ra mắt vào năm 2022. Đồng thời hoàn thành việc kết nối đường truyền hệ thống camera giám sát bộ phận một cửa công an cấp xã, trên địa bàn vào hệ thống chung toàn tỉnh, đã tạo sự đồng bộ, hoàn chỉnh trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại công an huyện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, quản lý việc tiếp, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân và phục vụ nhân dân.

Môi trường làm việc ngày càng chính quy, hiện đại, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về công tác cải cách hành chính của lực lượng công an nhân dân, qua đó khẳng định vị thế vai trò của lực lượng công an nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện nhà ghi nhận và đánh giá cao.

Đại biểu tham quan phòng trực ban hình sự kiểu mẫu.

Tại lễ ra mắt, đại diện Công an tỉnh và lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ cũng đã xác định rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính mà Công an huyện Tân Kỳ cần thực hiện trong thời gian tới.

Đó là tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch về công tác cải cách hành chính của cấp trên. Lãnh đạo Công an huyện phát huy, xác định vai trò trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Tiếp tục rà soát, đề ra các giải pháp nhằm nâng cấp toàn diện các nội dung, tiêu chí của 6 mô hình;

Đại biểu tham quan phòng thăm gặp can, phạm nhân kiểu mẫu.

Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; Quán triệt đến cán bộ chiến sĩ phải thường xuyên nghiên cứu học tập nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng cải cách thể chế; Đội tham mưu nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo đơn vị giải pháp cải cách hành chính trong nội bộ hiệu quả; Các đội nghiệp vụ, Công an các xã, Thị trấn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền.

Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu đã trực tiếp đi tham quan các mô hình kiểu mẫu trong công tác cải cách hành chính năm 2024 gồm Phòng văn thư kiểu mẫu; Phòng trực ban hình sự kiểu mẫu; Phòng thăm gặp can, phạm nhân kiểu mẫu của Công an huyện Tân Kỳ.

