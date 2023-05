Ra đầu thú sau hơn 6 năm gây tai nạn chết người

Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa vận động thành công đối tượng Trần Văn Linh (SN 1987), trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương bị truy nã về tội: Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ ra đầu thú.

Theo hồ sơ, vào khoảng 19 giờ ngày 12/01/2017, Trần Văn Linh điều khiển mô tô biển kiểm soát 37E1 - 050.59 đi về hướng thị trấn Thanh Chương. Đến Km 15 + 500 đường tỉnh lộ 533 thuộc địa phận xóm 11, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, do không chú ý quan sát nên xe mô tô mà Trần Văn Linh điều khiển đã đâm vào ông Hồ Văn N. (sinh năm 1960), trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương đang đi bộ cùng chiều. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu, song ông N. đã tử vong sau đó.

Đối tượng Trần Văn Linh ra đầu thú sau hơn 6 năm trốn truy nã - ảnh CACC

Ngày 22/02/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Linh về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 1, Điều 202, Bộ luật hình sự năm 1999 và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối Linh.

Tuy nhiên, Trần Văn Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương ra Quyết định truy nã số 02 ngày 21/5/2017.

Sau khi Trần Văn Linh bỏ trốn, Công an huyện Thanh Chương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng lần theo dấu vết và thông qua các nguồn tin đã xác định đối tượng đang lẩn trốn tại nước ngoài.

Từ đó, Công an huyện Thanh Chương đã gặp gỡ người thân, vận động đưa Trần Văn Linh về nước đầu thú. Đồng thời, Công an huyện Thanh Chương đã gửi thư cho Linh, trong đó phân tích, kiên trì vận động đối tượng sớm ra đầu thú. “Mưa dầm thấm lâu”, sau khi được Công an huyện Thanh Chương và gia đình kiên trì vận động, đối tượng Trần Văn Linh đã dần nhận thức được vấn đề, hiểu được những sai phạm gây ra trong quá khứ và con đường tốt nhất đối với bản thân là trở về nước đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 11/5/2023, Trần Văn Linh đã đến cơ quan Công an huyện Thanh Chương đầu thú.

Công an huyện Thanh Chương hiện đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn