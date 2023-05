Nghệ An: Vì sao cư dân Chung cư Bảo Sơn 72 Lê Lợi, thành phố Vinh chưa được cấp sổ đỏ?

Đó là những nội dung được cư dân đặt ra tại buổi đối thoại với ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch HĐQT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư, Xây dựng & Du lịch Bảo Sơn, chủ đầu tư dự án.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Nhóm Phóng viên

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn