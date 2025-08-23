Nghệ An chủ động vận hành xả nước thuỷ điện Bản Vẽ để cắt giảm lũ trước bão số 5

Công văn nêu rõ: Căn cứ Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 5) từ Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh; Căn cứ Bản tin dự báo mưa lớn phục vụ vận hành hồ chứa thuỷ điện Bản Vẽ từ Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Nghệ An; Căn cứ mực nước tại Trạm Thuỷ văn Con Cuông, mực nước, lưu lượng nước về hồ và lưu lượng xả qua tràn và tổ máy của hồ thuỷ điện Bản Vẽ cho thấy: Mực nước tại Trạm thuỷ văn Con Cuông lúc 7 giờ, ngày 23/8/2025 là 24,47 m, ở dưới mức báo động I (BĐI) là 3,53m; lưu lượng nước về hồ Bản Vẽ lúc 9 giờ ngày 23/8/2025 là 262 m3/s; mực nước hồ Bản Vẽ lúc 9 giờ ngày 22/8/2025 là 191,92 m; lưu lượng xả qua tràn và tổ máy lúc 9 giờ, ngày 23/8/2025 là 405 m3/s.

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh lệnh Giám đốc Công ty thuỷ điện Bản Vẽ vận hành hồ chứa thuỷ điện Bản Vẽ xả nước xuống hạ du với lưu lượng lớn hơn lưu lượng lũ về hồ để hạ dần mực nước hồ, nhưng tối đa không thấp hơn giá trị quy định tại Bảng 2 (theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 8, Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm thuỷ văn Con Cuông vượt mức báo động I nhưng vẫn dưới mức báo động II hoặc lưu lượng về hồ từ 1.000 m3/s đến 1.200 m3/s thì thực hiện vận hành xả nước qua công trình với lưu lượng bằng lưu lượng về hồ để duy trì mực nước hồ.

Trong quá trình vận hành, nếu xuất hiện đợt lũ làm cho lưu lượng về hồ tăng lên trên 1.200 m3/s hoặc mực nước tại Trạm thuỷ văn Con Cuông hoặc Chợ Tràng vượt qua mức báo động II. Giám đốc Công ty thuỷ điện Bản Vẽ thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định.

Trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, nếu mực nước hồ có khả năng đạt đến cao trình 200m, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ điều chỉnh dần lưu lượng xả qua công trình sao cho khi mực nước hồ đạt đến cao trình 200 m thì lưu lượng nước xả qua công trình bằng lưu lượng lũ về hồ và chuyển sang chế độ đảm bảo an toàn công trình.

Sau khi thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, nếu mực nước hồ cao hơn giá trị Bảng 1 của Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả thì thực hiện vận hành để hạ dần mực nước hồ về mức cao nhất trước lũ quy định tại Bảng 1 nếu xuất hiện các tình huống sau đây: Mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông đã xuống dưới báo động I; Mực nước tại Trạm thủy văn Con Cuông vẫn trên báo động I nhưng dưới báo động II và dự báo có khả năng xuất hiện đợt mưa mới.

Khi lưu lượng về hồ giảm dần về dưới 1.000 m3/s và Cục Khí tượng Thủy văn dự báo trong 10 ngày tới ở các địa phương trên lưu vực sông Cả không xuất hiện các hình thể thời tiết có thể gây ra mưa, lũ lớn trên lưu vực, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ vận hành trong điều kiện bình thường.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh đề nghị các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được phân công, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành theo đúng quy định, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du…

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn