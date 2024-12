Quyết định sáp nhập 2 trường cao đẳng vào trường đại học

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. (Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại trường Cao đẳng Y tế Hải Dương và Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Sáp nhập trường Cao đẳng Y tế Hải Dương vào Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Tại Quyết định số 1652/QĐ-TTg ngày 26/12/2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vào Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trực thuộc Bộ Y tế.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vào Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương trực thuộc Bộ Y tế theo quy định của pháp luật; quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về việc đào tạo và cấp bằng cho người học đang học tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương theo quy định của pháp luật.

Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Tại Quyết định số 1653/QĐ-TTg ngày 26/12/2024, Thủ tướng Chính phủ quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và đổi tên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Trường Đại học Nghệ An là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An vào Trường Đại học Kinh tế Nghệ An và tổ chức lại, đổi tên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An theo quy định của pháp luật; quá trình sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn Trường Đại học Nghệ An về việc đào tạo và cấp bằng cho người học đang học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An theo quy định của pháp luật./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn