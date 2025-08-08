34 tỉnh thành sẽ bắn pháo hoa dịp Quốc khánh

Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời yêu cầu các địa phương "tránh sai sót đáng tiếc" khi tổ chức các sự kiện chào mừng dịp Quốc khánh. Việc tổ chức đêm nhạc và bắn pháo hoa tại 34 tỉnh thành dịp Quốc khánh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động lực, truyền cảm hứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần nhân dân.

Dịp Quốc khánh, khoảng 200 công trình lớn được khởi công, khánh thành.

Pháo hoa đội Z121 Việt Nam tại cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025: Ảnh: Cường Art

Tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước thành công trong 15 ngày, Việt Nam độc lập sau gần 100 năm chịu ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật.

Ngày 2/9, tại quảng trường Ba Đình, trước cuộc mít tinh của hàng trăm nghìn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với toàn thể nhân dân và thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa độc lập, tự do ra đời.

Để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh vào ngày 2/9, các lực lượng đang tích cực tập luyện. Dự kiến có 6 lực lượng tham gia gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; pháo lễ; không quân bay chào mừng; diễu binh, diễu hành; đứng làm nền và cuối cùng là lực lượng xếp hình và chữ.

Riêng lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an), trong đó có khối quân đội nước ngoài; xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an; diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; một khối làng văn hóa thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội, 7 khối công an.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net