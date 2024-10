Năm học 2024-2025, trường Đại học Kinh tế Nghệ An được giao 6.320 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng

Theo đó, trong năm học 2024-2025, UBND tỉnh giao 6.320 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cho trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Trong đó, Hệ Đại học chính quy tuyển sinh 1.900 chỉ tiêu, bao gồm: Nhóm ngành III (các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Maketing, Công nghệ Tài chính, Thương mại điện tử) là 1.050 chỉ tiêu; nhóm ngành V (các ngành Lâm học, Thú y, Công nghệ thông tin, Nông nghiệp, Logistics và chuỗi cung ứng) là 640 chỉ tiêu; Nhóm ngành VII (các ngành Kinh tế, Quản lý đất đai, Kinh tế số, Ngôn ngữ anh) là 210 chỉ tiêu.

Hệ Đại học vừa làm vừa học là 320 chỉ tiêu; Đại học chính quy liên thông là 300 chỉ tiêu; Đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên là 200 chỉ tiêu; Đào tạo Thạc sĩ là 100 chỉ tiêu; Đào tạo hệ Đại học từ xa là 1.000 chỉ tiêu; Bồi dưỡng đội ngũ kế toán, Quản trị nhà trường, Thủ quỹ là 2.500 chỉ tiêu (bao gồm: Bồi dưỡng Năng lực quản trị tài chính cho cán bộ quản lý nhà trường mầm non và phổ thông là 1.000 chỉ tiêu; Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán cho các trường mầm non và Phổ thông là 800 và Bồi dưỡng nghiệp vụ Thủ quỹ cho các trường Mầm non và Phổ thông là 700).

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An căn cứ chỉ tiêu được giao, triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo đảm bảo chất lượng và đúng quy định của nhà nước.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn