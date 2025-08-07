Thông tin tuyển dụng giáo viên phổ thông ở Nghệ An là không chính xác

Trước thông tin "tuyển dụng giáo viên từ bậc Mầm non đến Trung học cơ sở tại nhiều trường học ở Nghệ An trong năm 2025" đang được một số trang tuyển dụng đăng tải tràn lan những ngày qua, chiều 6/8, người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định, hiện chưa có văn bản nào công bố chỉ tiêu và phân cấp đơn vị tuyển dụng.

Thông tin đăng tải trên một số trang Facebook nêu rõ "nhu cầu tuyển dụng giáo viên bậc học Mầm non và Trung học cơ sở trên địa bàn Nghệ An năm 2025", đồng thời nhận "cung cấp tài liệu ôn thi cho các giáo viên có nhu cầu tuyển dụng".

Dưới thông tin này, nhiều bình luận bày tỏ sự hoài nghi vì hiện nay chưa có công văn hướng dẫn và chỉ tiêu cụ thể.

Liên lạc với số điện thoại trên trang, phóng viên được tư vấn "mua tài liệu cho giáo viên dạy môn gì và cấp nào" và giới thiệu một bộ tài liệu gồm lí thuyết cùng câu hỏi, có đáp án các luật thông tư, chuyên ngành, nghị định trọng tâm thường thi, mẹo học nhanh thuộc dễ nhớ, đề thi phỏng vấn có đáp án chi tiết; tình huống sư phạm theo cấp học và cách xử lí.

Qua trao đổi, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định: Thông tin tuyển dụng giáo viên được đăng tải trên các trang mạng xã hội là chưa chính xác. Thực tế, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chưa có văn bản hướng dẫn về đơn vị tuyển dụng viên chức của ngành Giáo dục. Do đó, tại thời điểm này, Nghệ An chưa có kế hoạch tuyển dụng giáo viên từ bậc Mầm non đến Trung học cơ sở.

Tìm hiểu tại phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho thấy, số liệu tổng hợp tỷ lệ giáo viên/lớp các cấp học từ Mầm non đến Trung học cơ sở và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhân viên trường Tiểu học năm học 2025 - 2026 là báo cáo thực trạng của Sở Giáo dục và Đào tạo về đội ngũ giáo viên trước khi kết thúc hoạt động cấp huyện. Hiện, toàn tỉnh Nghệ An được giao 43.094 biên chế và biên chế hiện có ở các địa phương là 41.622 người. Toàn tỉnh đang còn 1.472 biên chế, trong đó Mầm non 500 người, Tiểu học 481 người và Trung học cơ sở 491 người. Số chỉ tiêu này đã được HĐND tỉnh, UBND phân bổ cho các huyện cũ.

Liên quan đến công tác bố trí tuyển dụng giáo viên sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn nhiều bất cập. Trong đó, tình trạng thiếu giáo viên, thừa thiếu giáo viên cục bộ diễn ra tại nhiều địa phương. Trong khi đó, việc điều chuyển, luân chuyển giáo viên giữa các xã còn nhiều khó khăn do tỷ lệ giáo viên giữa các xã không đồng đều, quy mô xã nhỏ khó luân chuyển.

Về vấn đề này, hiện cũng chưa có hướng dẫn về phân cấp thẩm quyền cho Sở hay xã trong việc quản lý nhà nước về đội ngũ giáo viên ở các nhà trường.

Trước thực tế này, đầu tháng 7 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản quy định có liên quan cùng tình hình thực tế của địa phương để xem xét phân công thẩm quyền thực hiện công tác nhân sự ngành Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị kịp thời cho năm học mới từ 15/8/2025. Trong đó, cần thống nhất công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, sử dụng, tuyển dụng, biệt phái giáo viên giữa các cơ sở giáo dục không cùng địa bàn xã.

Trước mắt, trong tháng 7, 8/2025 cần tuyển dụng hết số biên chế được giao để bố trí vào các cơ sở giáo dục còn thiếu trầm trọng. Trong quá trình triển khai sẽ rà soát điều động lại các giáo viên biệt phái mà chưa hết thời gian biệt phái (do chuyển trả từ 1/7/2025) trở lại đơn vị công tác trước đây.

Hiện nay, giáo viên ngoại ngữ, tin học ở các huyện miền núi đang thiếu rất nhiều. Nếu phân cấp quản lý có chính sách tuyển dụng và tăng cường có thời hạn hoặc tuyển dụng công tác 5 năm ở vùng cao sẽ được bố trí về quê công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ khắc phục được tình trạng thiếu giáo viên trong khi thiếu nguồn đào tạo tại chỗ.

Bên cạnh đó, nếu điều tiết cân đối biên chế và giáo viên giữa các cấp học, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh sẽ đảm bảo hiệu quả hoạt động có chất lượng, hạn chế lãng phí nguồn nhân lực trong toàn ngành.

