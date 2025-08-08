Cá voi lớn lại xuất hiện săn mồi trong vịnh Nha Trang

Cá voi săn mồi trong vịnh Nha Trang sáng 7-8 - Ảnh: VĂN PHÚ

Ngày 7-8, ông Trần Văn Phú - trưởng phòng quản lý bến tàu du lịch Nha Trang (thuộc Ban quản lý vịnh Nha Trang) - cho biết sáng cùng ngày, tại vùng biển gần đảo Hòn Mun, 1 con cá voi xuất hiện và liên tục há miệng săn mồi.

Đây là lần thứ ba trong vòng 2 tuần gần đây, cá voi lại xuất hiện săn mồi trong vịnh Nha Trang. Cá voi xuất hiện khiến nhiều du khách thích thú khi được chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời của tự nhiên.

Theo ông Phú, đây không còn là hiện tượng đơn lẻ, sự xuất hiện liên tiếp của cá voi trong thời gian gần đây tại vịnh Nha Trang đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng, du khách và giới nghiên cứu.

"Điều này có thể phản ánh sự cải thiện rõ rệt của môi trường biển, nguồn thức ăn dồi dào hơn, hoạt động khai thác thủy sản đang được kiểm soát hợp lý.

Việc cá voi liên tục xuất hiện và săn mồi ở vịnh Nha Trang không chỉ là chuyện lạ mà còn là tín hiệu vui cho thấy môi trường biển đang hồi sinh" - ông Phú nói.

Trước đó Ban quản lý vịnh Nha Trang đã ban hành thông báo khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực biển, yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 100m khi phát hiện cá voi. Ban khuyến cáo mọi người dân, du khách không rượt đuổi, chặn đầu để quan sát cá voi, đồng thời hạn chế tiếng ồn và tuân thủ nghiêm các quy định bảo vệ sinh vật biển quý hiếm trong khu bảo tồn.

Tác giả: Trần Hoài

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ