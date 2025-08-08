Những kiểu uống nước khiến thận ngày càng yếu

Khi uống quá ít nước hoặc quên uống nước thường xuyên, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mất nước nhẹ kéo dài mà không nhận ra. Ảnh: Freepik.

Nhiều người cho rằng uống thật nhiều nước mỗi ngày là cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe. Thế nhưng, một số thói quen uống nước tưởng chừng vô hại lại âm thầm gây áp lực lên thận, khiến cơ quan này suy yếu theo thời gian. Trong những ngày nắng nóng, nếu bù nước sai cách, thận càng dễ tổn thương vì phải hoạt động quá tải để giữ cân bằng cho cơ thể.

Uống quá nhiều nước

Những ngày oi bức khiến cơ thể dễ mất nước qua mồ hôi, đặc biệt khi vận động hoặc làm việc ngoài trời. Việc bổ sung nước là cần thiết để duy trì huyết áp, điều hòa nhiệt độ và bảo vệ các cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, không ít người vì lo mất nước, quá khát nước mà uống nhiều trong thời gian ngắn.

Theo Hiệp hội Thận Mỹ, uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn có thể khiến cơ thể không kịp điều chỉnh cân bằng điện giải, dẫn đến hạ natri máu (hyponatremia). Khi nồng độ natri giảm, nước tràn vào tế bào, gây sưng phù, đặc biệt nguy hiểm nếu xảy ra ở não.

Bên cạnh đó, khi lượng nước nạp vào vượt quá khả năng bài tiết, thận buộc phải làm việc liên tục với cường độ cao để loại bỏ lượng dịch dư thừa qua nước tiểu. Về lâu dài, tình trạng này có thể làm suy giảm chức năng lọc của thận.

Trong một số trường hợp, đặc biệt khi có sẵn bệnh lý nền về thận, việc ép thận hoạt động quá mức còn có thể đẩy nhanh tiến trình suy thận mạn.

Uống quá ít nước

Nếu uống quá nhiều nước có thể gây loãng natri và làm tổn thương não, thì ngược lại, bổ sung nước không đủ khi trời nóng lại khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất nước (dehydration), gây ảnh hưởng đến hàng loạt chức năng sống, trong đó có tuần hoàn, bài tiết và chuyển hóa.

Đặc biệt, thận là cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp khi cơ thể thiếu nước. Lượng nước tiểu giảm làm quá trình đào thải các độc tố như urê, axit uric và creatinine bị gián đoạn. Về lâu dài, điều này không chỉ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu, mà còn tạo điều kiện hình thành sỏi thận.

Trong những ngày nắng nóng, cơ thể dễ mất nước qua mồ hôi mà không kịp bù lại, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hệ cơ quan, trong đó có hệ miễn dịch. Việc không uống đủ nước khiến các màng nhầy ở mũi, miệng và đường hô hấp bị khô, làm giảm khả năng ngăn chặn vi khuẩn, virus ngay từ “cửa ngõ” đầu tiên.

Uống nước ngọt

Uống nhiều nước ngọt khiến cơ thể hấp thu nhanh lượng calo rỗng, dễ gây tăng cân và rối loạn chuyển hóa. Với thận, nước ngọt còn là gánh nặng kép, theo Healthline. Một mặt, lượng đường cao làm tăng nguy cơ kháng insulin và tổn thương các mạch máu nhỏ trong cầu thận.

Mặt khác, nhiều loại nước ngọt có ga còn chứa phosphat và axit, có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và giảm chức năng lọc máu nếu sử dụng thường xuyên. Vì vậy, việc hạn chế nước ngọt và đọc kỹ thành phần sản phẩm là cách quan trọng để bảo vệ thận.

Uống nhiều nước lạnh

Một ly nước lạnh khi thời tiết nóng bức là cách giải nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, thói quen này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo Times of India, vào những ngày nắng nóng, cơ thể tiết nhiều mồ hôi để làm mát, uống nước lạnh lúc này có thể khiến cơ thể hiểu sai tín hiệu nhiệt độ, làm rối loạn quá trình tự điều chỉnh thân nhiệt và tiết mồ hôi. Kết quả là cơ thể mất nước và chất điện giải (đặc biệt là natri, kali), khiến thận phải làm việc nhiều hơn để tái cân bằng nội môi.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn