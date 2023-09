Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An

Trong tỉnh

Hòa chung với không khí tưng bừng, phấn khởi của hơn 1 triệu giáo viên và học sinh tỉnh Nghệ An, sáng 5/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng với thầy, trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành cùng Thầy, trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An.