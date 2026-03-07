Chính phủ: Yêu cầu ưu tiên bán dầu thô cho nội địa, giá xăng dầu tăng 7% là xem xét điều chỉnh

Đổi ca để khai thác dầu khí trên mỏ Đại Hùng của Việt Nam - Ảnh: PVEP

Cụ thể, Chính phủ đồng ý áp dụng quy định của Luật Dầu khí năm 2022 để yêu cầu các chủ dầu bán phần dầu thô thuộc sở hữu của mình tại thị trường Việt Nam đối với các loại dầu thô/condensate (chưa ký kết hợp đồng xuất bán) phù hợp với nhu cầu và công nghệ chế biến của các nhà máy lọc dầu trong nước.

Petrovietnam được mua bán dầu thô, ưu tiên phân phối trong nước

Cùng đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh dầu thô được phép mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô, nguyên liệu sản xuất xăng dầu.

Chính phủ ủy quyền cho Bộ Công Thương và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý nhà nước và đại diện quyền sở hữu phần vốn, chỉ đạo Petrovietnam và các tập đoàn trong điều kiện khủng hoảng; các bộ phải chịu trách nhiệm quản lý nhà nước theo thẩm quyền.

Bộ Công Thương chủ động rà soát kỹ, có biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước; không để xảy ra thiếu hụt xăng dầu; kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ chỉ đạo các đơn vị đảm bảo nguyên tắc ưu tiên sử dụng tối đa khí nội địa cho phát điện và có cơ chế hoán đổi trong việc sử dụng nguồn khí nội địa thay cho LNG nhập khẩu, bảo đảm đúng quy định pháp luật về điện lực và các quy định liên quan, giảm thiểu rủi ro thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện, gia tăng sản lượng khai thác condensate/dầu thô, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đối với việc điều hành giá, Chính phủ cũng đồng ý Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính áp dụng ngay việc điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở xăng dầu của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% so với giá cơ sở xăng dầu công bố kỳ điều hành trước liền kề.

Thay đổi cơ chế điều hành giá xăng dầu

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện sau ngày giá cơ sở xăng dầu tăng từ 7%. Điều này đồng nghĩa giá cơ sở xăng dầu cứ tăng 7% sẽ được điều chỉnh, không phụ thuộc vào chu kỳ điều hành 7 ngày.

Khi giá cơ sở xăng dầu tăng dưới 7% so với giá cơ sở công bố kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định của Nghị định 80.

Trên cơ sở số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu theo quy định và ý kiến tham gia điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính gửi bằng văn bản trước 12h của ngày điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một số mặt hàng xăng dầu.

Chính phủ lưu ý trong trường hợp các nhà máy lọc dầu trong nước không đảm bảo sản lượng và nhập khẩu khó khăn, Bộ Công Thương cần đánh giá tình hình cân đối cung cầu xăng dầu trong nước.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu sử dụng xăng dầu dự trữ lưu thông của thương nhân hoặc xuất cấp xăng dầu dự trữ quốc gia theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia để bù đắp thiếu hụt cho thị trường.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn xăng sinh học, các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học, góp phần giảm lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức sản xuất, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong mọi tình huống...

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ