Đại học, học viện top đầu đồng loạt tuyển giảng viên

Nhiều trường đại học đang rầm rộ tuyển dụng nhân sự. Ảnh minh họa: Thành Đông.

Đầu tháng 3/2026, Đại học Bách khoa Hà Nội thông tuyển dụng 35 ứng viên trẻ tuổi, tài năng để đào tạo đạt trình độ tiến sĩ và trở thành giảng viên của trường. Vị trí tuyển dụng đa dạng, thuộc các đơn vị như trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Cơ khí, Điện - Điện tử, Kinh tế, Vật liệu...

Thí sinh đăng ký dự tuyển cần có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương; cam kết làm việc lâu dài tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhà trường ưu tiên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước; là tác giả chính của công bố trong danh mục ISI/Scopus; có khả năng nghiên cứu, kinh nghiệm và năng lực thực tế gắn với chuyên môn. Thời gian đăng ký dự tuyển đến ngày 2/5.

Theo thông báo hồi tháng 2/2026, Học viện Ngoại giao tuyển 30 giảng viên ở các khoa Chính trị quốc tế và ngoại giao, Luật quốc tế, Kinh tế quốc tế, Truyền thông và văn hóa đối ngoại, Ngoại ngữ. Tất cả đều là lao động hợp đồng.

Ngoài trình độ ngoại ngữ, đa số ngành đều yêu cầu ứng viên có trình độ thạc sĩ trở lên. Một số ngành ưu tiên ứng viên tiến sĩ hoặc có nghiên cứu đăng trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS. Sau vòng xét duyệt hồ sơ, các ứng viên sẽ trải qua đánh giá năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và phẩm chất khác (tối đa 100 điểm), dự kiến diễn ra ngày 13/3 và 16/3.

Ở vòng này, thí sinh có trình độ đại học, thạc sĩ sẽ phải trải qua thi viết (60 điểm) và giảng thử/phỏng vấn (40 điểm). Ứng viên có trình độ tiến sĩ chỉ cần giảng thử, phỏng vấn (100 điểm).

Giảng viên đại học tại TP.HCM trong buổi làm việc với các giảng viên đại học Mỹ. Ảnh: Phương Lâm.

Học viện Hàng không Việt Nam cũng thông báo tuyển dụng 54 giảng viên hợp đồng trong năm 2026, ở các khoa Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử, Khai thác hàng không, Du lịch và dịch vụ hàng không, Kinh tế hàng không, Kỹ thuật hàng không, Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Xây dựng.

Tất cả vị trí đều yêu cầu ứng viên tốt nghiệp tiến sĩ, đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, phẩm chất và các yêu cầu khác. Trường nhận hồ sơ từ ngày 13/1 đến khi hết chỉ tiêu.

Giảng viên trúng tuyển sẽ đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần ở bậc đại học; tham gia xây dựng, phát triển giáo trình, tài liệu giảng dạy; thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn; hướng dẫn sinh viên làm đồ án; đồng thời tham gia các hoạt động học thuật khác của khoa và học viện.

Đại học Kinh tế - Luật (UEL, Đại học Quốc gia TP.HCM) vẫn đang tuyển giảng viên ở các khoa: Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Toán kinh tế. Thời hạn tuyển dụng đến ngày 31/3.

Theo UEL, mức lương hàng tháng của giảng viên dao động tùy theo vị trí việc làm. Cụ thể, thạc sĩ từ 18-32 triệu đồng/tháng, tiến sĩ 28-45 triệu đồng/tháng, phó giáo sư 53-65 triệu đồng/tháng và giáo sư 65-75 triệu đồng/tháng.

Ngoài lương cơ bản, viên chức và người lao động còn được hưởng thù lao nghiên cứu khoa học, thù lao vượt giờ giảng, thù lao giảng dạy bằng tiếng Anh, thù lao coi thi, chấm thi, thù lao tham gia các hội đồng, hỗ trợ đồng phục, phúc lợi dịp lễ, Tết, thưởng KPIs cấp đơn vị và thưởng KPIs cấp trường.

Các ứng viên trúng tuyển và cam kết gắn bó tối thiểu 5 năm sẽ được nhận khoản hỗ trợ tương ứng học hàm, học vị. Cụ thể, trường hỗ trợ một lần 150 triệu đối với nhân sự trình độ tiến sĩ, không quá 45 tuổi; mức 350 triệu đồng với giáo sư; 250 triệu đồng với phó giáo sư không quá 50 tuổi.

Bên cạnh đó, trường còn có chính sách hỗ trợ tài chính và phi tài chính để khuyến khích giảng viên nâng cao trình độ. Nhân sự hoàn thành chương trình tiến sĩ trước hạn được hỗ trợ 150 triệu đồng, 100 triệu đồng nếu đúng hạn và 70 triệu đồng nếu quá hạn. Trong thời gian làm nghiên cứu sinh, giảng viên được giảm 50% tiết chuẩn hoặc nghỉ 2 tháng hưởng nguyên lương.

Nhân sự có học vị tiến sĩ được hỗ trợ 150 triệu đồng khi đạt chức danh phó giáo sư, 250 triệu với chức danh giáo sư. UEL còn có chính sách hỗ trợ công bố nghiên cứu khoa học, với mức 60-160 triệu đồng/bài công bố quốc tế, tùy tạp chí. Công bố trong nước được hỗ trợ 10-30 triệu đồng/bài.

Trong khi đó, Đại học Mở TP.HCM tuyển 78 viên chức ngạch giảng viên, trình độ từ thạc sĩ trở lên. Trường ưu tiên ứng viên tốt nghiệp nước ngoài, có trình độ ngoại ngữ B1 trở lên (hoặc tương đương); có khả năng sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học; có kinh nghiệm giảng dạy, làm việc ở các trường đại học, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước; có các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước được công nhận...

Sau vòng hồ sơ, ứng viên sẽ thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Hình thức thi phỏng vấn và thực hành giảng thử (đối với ứng viên vị trí viên chức khối giảng dạy). Trường nhận hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 10/3.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn