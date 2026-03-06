Nghệ An: Gần 150 trường học sẽ tham gia khảo sát định kỳ quốc gia các môn Toán, Văn, Tiếng Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai Chương trình đánh giá định kỳ Quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11 trên phạm vi toàn quốc trong năm học 2025-2026. Chương trình nhằm cung cấp những thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục phổ thông, làm cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học.

Thông qua các chương trình đánh giá diện rộng, ngành giáo dục có thêm dữ liệu quan trọng phục vụ việc điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học và hoàn thiện các chính sách giáo dục.

Giờ học của lớp 7Q trường Trung học cơ sở Hưng Dũng

Theo kế hoạch, chương trình đánh giá định kỳ quốc gia năm 2025 - 2026 sẽ được thực hiện với học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11. Bên cạnh bài khảo sát, học sinh còn trả lời bảng hỏi về bản thân, gia đình và môi trường học tập.

Trong đợt này, hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh học sinh cũng tham gia trả lời bảng hỏi trực tuyến nhằm thu thập thông tin về các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã có văn bản đề nghị UBND các phường, xã; các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trên địa bàn cần tăng cường tổ chức dạy học bám sát chương trình, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, nhằm bảo đảm chất lượng kết quả học tập.

Dự kiến trong đợt này, Nghệ An sẽ có 65 trường tiểu học, 41 trường THCS và 41 trường THPT với hàng nghìn học sinh sẽ cùng tham gia khảo sát cùng với học sinh cả nước. Các trường được lựa chọn sẽ trải đều trong toàn tỉnh với các vùng miền, đối tượng học sinh khác nhau để đảm bảo việc đánh giá được khách quan, chính xác.

Ngoài học sinh, đợt khảo sát cũng sẽ thực hiện với hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh học sinh thông qua bảng hỏi trực tuyến để thu thập, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh.

Theo kế hoạch, đợt khảo sát sẽ được thực hiện vào tháng 4/2026.

