Loạt xe Hyundai chạm ‘đáy’ giá mới sau Tết: Stargazer giảm sâu 107 triệu, Creta duy trì sức nóng, Grand i10 bất ngờ gia nhập đường đua

Sau giai đoạn nghỉ lễ kéo dài, thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu bước vào nhịp bán hàng ổn định trở lại. Trong tháng 3/2026, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình khuyến mại, áp dụng cho nhiều mẫu xe với tổng giá trị hỗ trợ từ vài chục đến hơn 200 triệu đồng tùy dòng xe và phiên bản.

Hyundai Stargazer là mẫu xe có mức ưu đãi cao trong nhóm xe phổ thông tháng 3/2026. Ảnh: Đại lý

So với tháng trước, một số mẫu xe Hyundai cũng được điều chỉnh tăng mức ưu đãi. Cụ thể, Hyundai Stargazer có tổng giá trị hỗ trợ tăng thêm 11 triệu đồng, nâng mức ưu đãi tối đa trong tháng 3 lên 107 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Accent cũng được tăng thêm 5 triệu đồng so với tháng trước, từ 64 triệu lên 69 triệu đồng.

Hyundai Accent tăng ưu đãi so với tháng trước, tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, Hyundai Grand i10 trong tháng này được bổ sung vào danh sách xe áp dụng chương trình khuyến mại, với tổng giá trị ưu đãi tối đa 51 triệu đồng. Đây là mẫu xe hạng A đang dẫn đầu toàn phân khúc từ năm 2022 cho đến nay.

Trong khi đó, các mẫu SUV khác vẫn duy trì ưu đãi giống với các năm trước. Hyundai Santa Fe có tổng giá trị khuyến mại tối đa 220 triệu đồng, cao nhất trong danh mục chương trình tháng này. Hyundai Palisade cũng được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe được hỗ trợ tối đa tới 220 triệu đồng trong chương trình khuyến mại tháng 3. Ảnh: Đại lý

Tương tự, hai mẫu SUV còn lại là Hyundai Creta và Hyundai Tucson lần lượt nhận mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng và 58 triệu đồng trong tháng 3.

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp về giá, chương trình bán hàng tháng 3/2026 của HTV còn bao gồm chính sách gia hạn bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km đối với một số mẫu xe bán chạy. Theo HTV, tổng giá trị khuyến mại tối đa được tính dựa trên các quyền lợi cộng gộp trong chương trình. Mức ưu đãi thực tế có thể thay đổi tùy theo từng phiên bản xe, năm sản xuất (2025 hoặc 2026) cũng như chính sách cụ thể tại từng đại lý.

Theo số liệu từ Tập đoàn Thành Công (TC GROUP), tổng doanh số xe Hyundai tại Việt Nam trong tháng 2/2026 đạt 3.080 xe, trong đó Hyundai Creta dẫn đầu với 645 xe, tiếp theo là Hyundai Tucson đạt 614 xe và Hyundai Accent với 273 xe. Các mẫu xe còn lại gồm Grand i10 (173 xe), Stargazer (147 xe), Santa Fe (123 xe), Venue (106 xe), Custin (73 xe), Palisade (68 xe) và Elantra (31 xe). Do tháng 2 trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài nên kết quả kinh doanh phần nào phản ánh yếu tố mùa vụ của thị trường ô tô đầu năm.

Hyundai Creta là mẫu xe Hyundai bán chạy nhất tại Việt Nam trong tháng 2/2026. Ảnh: Hyundai Thành Công

Trên thực tế, mức giảm giá tại đại lý có thể chênh lệch tùy khu vực và thời điểm. Ghi nhận tại một số đại lý phía Bắc, Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2025 đang được điều chỉnh giá trong khoảng 200 triệu đồng. Với mẫu Hyundai Palisade, nhiều đại lý cho biết số lượng xe còn lại không nhiều, đi kèm mức giảm phổ biến từ 190–209 triệu đồng.

Một số mẫu xe không nằm trong danh sách hỗ trợ từ hãng vẫn được đại lý áp dụng chính sách riêng. Đơn cử, Hyundai Elantra được giảm trực tiếp khoảng 20 triệu đồng, kèm theo phụ kiện. Mẫu MPV Hyundai Custin ghi nhận mức giảm từ 23–25 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực phân phối.

