Đại học Kinh tế quốc dân mở 15 ngành mới, quy đổi IELTS từ 5.5

Đại học Kinh tế quốc dân làm công tác tư vấn tuyển sinh năm 2026 - Ảnh: NEU

Năm 2026, Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) dự kiến tuyển sinh 88 mã ngành, tăng 15 mã ngành so với năm ngoái.

Trong 15 mã ngành mới, dự kiến có 3 ngành đào tạo mới, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế, gồm: Công nghệ tài chính (Fintech) học bằng tiếng Việt, Kinh tế số (Digital Economics) học bằng tiếng Anh, Toán ứng dụng (Applied Mathematics) học bằng tiếng Anh.

Cùng với đó là 12 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, gồm Công nghệ marketing, Công nghệ môi trường và phát triển bền vững, Công nghệ logistics và quản trị chuỗi cung ứng, Kiểm toán nội bộ, Kinh tế quốc tế (tiếng Anh), Phát triển quốc tế, Quản trị rủi ro định lượng, Thẩm định giá, Thống kê và kinh doanh thông minh, Quản trị công nghiệp sáng tạo, Quản trị nhân lực quốc tế và Kinh tế y tế.

Về phương thức tuyển sinh, trường giữ ổn định như năm ngoái, dành 3% tổng chỉ tiêu cho xét tuyển thẳng, 97% chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét tuyển kết hợp.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường sử dụng 4 tổ hợp, gồm A00 (toán, lý, hóa); A01 (toán, lý, Anh); D01 (toán, văn, Anh); D07 (toán, hóa, Anh).

Đại học Kinh tế quốc dân cho biết theo số liệu thống kê trong những năm qua, có đến trên 95% thí sinh xét tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân lựa chọn 4 tổ hợp trên.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, trường áp dụng với tất cả các ngành, chương trình đào tạo. Thí sinh có thể lựa chọn một trong các cách kết hợp sau:

- Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT từ 1.200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên được các tổ chức quốc tế cấp từ ngày 1-6-2024 đến thời điểm kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp vào đại học chính quy năm 2026.

- Thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) từ 85 điểm trở lên hoặc đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT) từ 700 điểm trở lên hoặc có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) từ 60 điểm trở lên hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150) trở lên kết hợp với một trong các điểm thi HSA/V-ACT/TSA nêu trên.

- Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 46 hoặc TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150) trở lên kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của môn toán và một môn khác môn tiếng Anh thuộc các tổ hợp xét tuyển của Đại học Kinh tế quốc dân (văn, lý, hóa).

Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm thành 5 mức như sau:

Đại học Kinh tế quốc dân dự kiến thu học phí đại học chính quy chương trình chuẩn, theo ngành/chương trình năm 2026 khoảng từ 20 triệu đồng đến 28 triệu đồng/năm học.

Học phí đại học chính quy các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình định hướng ứng dụng (POHE), chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, theo ngành/chương trình năm 2026 khoảng từ 41 triệu đồng đến 68 triệu đồng/năm học.

Lộ trình tăng học phí tối đa 10% cho từng năm và thực hiện theo Nghị định số 238/NĐ-CP ngày 3-9-2025 của Chính phủ.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn