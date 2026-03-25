Quang Hải khoe ngôi nhà 200m2 tại Hà Nội

Nguyễn Quang Hải, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ cánh. Anh hiện là đội trưởng của câu lạc bộ V.League 1 Công an Hà Nội và là thành viên không thể thiếu của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Với chiều cao 1m68 và cân nặng 65kg, Quang Hải không phải là cầu thủ có thể hình lý tưởng nhưng bù lại, anh sở hữu một bộ kỹ năng cá nhân điêu luyện, tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng tạo ra đột biến trong mọi khoảnh khắc. Cầu thủ gốc Hà Nội đã sở hữu những danh hiệu cá nhân cao quý như Quả bóng vàng Việt Nam 2018, Quả bóng đồng Việt Nam 2017 và 2025, cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018