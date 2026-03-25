Quang Hải khoe ngôi nhà 200m2 tại Hà Nội

Giữa lòng Hà Nội, căn nhà rộng 200m² của Nguyễn Quang Hải không chỉ là nơi an cư mà còn phản ánh rõ dấu ấn cá nhân của một trong những tiền vệ hàng đầu bóng đá Việt Nam. Không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại, tinh giản nhưng vẫn toát lên sự ấm cúng và tiện nghi. Từng khu vực trong ngôi nhà đều được bố trí khoa học, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế cũng như lối sống kỷ luật, chỉn chu của chủ nhân.
Ngôi nhà của bố mẹ tiền vệ số 19 Nguyễn Quang Hải ở thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (cũ). Ngôi nhà rộng 200m2 khang trang và nổi bật trong xóm nhỏ
Ngôi nhà ở quê của chàng cầu thủ có diện tích đất hơn 200m2 ở cuối làng, đối diện nhà Văn hóa xã Xuân Nộn. Ngôi nhà gồm 3 tầng, được xây dựng theo phong cách hiện đại quen thuộc
Dịp lễ Tết, khuôn viên sân vườn nhà nam cầu thủ được trang trí nhiều chậu cây cảnh
Gia đình nam cầu thủ quây quần gói bánh tét chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán trong sân nhà
Phòng khách được thiết kế đơn giản kiểu truyền thống với nội thất và sàn nhà bằng gỗ, tường dán giấy hoa văn nhẹ nhàng
Nổi bật nhất của không gian này là chiếc tủ kính trưng bày các giải thưởng, danh hiệu, huy chương, cúp mà Quang Hải giành được trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình
Khu vực trưng bày giải thưởng, huy chương, danh hiệu,... của tiền vệ Quang Hải
Các bức ảnh lưu niệm của gia đình được bố mẹ tiền vệ sinh năm 1997 lồng khung kính, treo trong phòng khách
Phòng ngủ của bố mẹ chàng cầu thủ cũng rất rộng, nội thất gỗ và vật dụng trang trí như rèm cửa, thảm nhà có tông màu đỏ thẫm ấm cúng
Phòng ngủ cũ của chàng cầu thủ có phong cách hiện đại hơn với gam màu xám - trắng chủ đạo
Vợ chồng Quang Hải thường xuyên về sum vầy cùng bố mẹ
Khoảng sân thoáng đãng của gia đình Quang Hải
Căn nhà rộng 200m2 với nhiều góc "sống ảo" đẹp
Nguyễn Quang Hải, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền vệ cánh. Anh hiện là đội trưởng của câu lạc bộ V.League 1 Công an Hà Nội và là thành viên không thể thiếu của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Với chiều cao 1m68 và cân nặng 65kg, Quang Hải không phải là cầu thủ có thể hình lý tưởng nhưng bù lại, anh sở hữu một bộ kỹ năng cá nhân điêu luyện, tư duy chơi bóng hiện đại và khả năng tạo ra đột biến trong mọi khoảnh khắc. Cầu thủ gốc Hà Nội đã sở hữu những danh hiệu cá nhân cao quý như Quả bóng vàng Việt Nam 2018, Quả bóng đồng Việt Nam 2017 và 2025, cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018
