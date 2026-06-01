Nam ca sĩ kiêm MC đình đám, U40 độc thân trong penthouse 3 tầng giữa lòng Sài Gòn

Nam ca sĩ Ngô Kiến Huy.

Ngô Kiến Huy không chỉ thành công rực rỡ trên con đường nghệ thuật, anh còn được mệnh danh là một "đại gia ngầm" của Vbiz khi sở hữu chuỗi cửa hàng cà phê, phòng gym cùng hàng loạt bất động sản giá trị. Ở tuổi U40, nam nghệ sĩ khiến nhiều người trầm trồ bởi cuộc sống tự do, giàu có đáng mơ ước.

Sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, Ngô Kiến Huy đã đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, anh cũng sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa", trong đó phải kể đến cơ ngơi hiện đại trị giá hơn 20 tỷ đồng.

Ngô Kiến Huy sinh năm 1988, năm nay 36 tuổi. Tính đến tại, Ngô Kiến Huy đã trải qua 20 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên, MC...



Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, đến nay, Ngô Kiến Huy đã đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, anh cũng sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa", trong đó phải kể đến căn penhouse sang trọng tọa lạc tại Sky Garden, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp.HCM. Căn nhà có 3 tầng và 6 phòng với tổng diện tích sử dụng lên đến 270m², gồm 2 phòng ngủ, phòng thu, phòng gym, phòng thờ và phòng để làm kho chứa đồ. Bên ngoài căn nhà có ban công rộng trồng nhiều cây xanh. Ở tầng trên cùng được thiết kế thành vườn cây, có hồ nhỏ để nuôi cá và khu vực BBQ.



Tổng thể căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản với các gam màu trung tính chủ đạo như trắng, ghi sáng và xám, kết hợp hài hòa cùng nội thất ốp gỗ mộc ấm áp. Nam chủ nhân ưu tiên lối thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo độ thoáng cho ngôi nhà.

Tại tầng 1, khu vực phòng khách rộng khoảng 50m² được thiết kế thông liền mạch với phòng bếp và bàn ăn. Đây là nơi nam nghệ sĩ trưng bày những món đồ lưu niệm, giải thưởng danh giá trong sự nghiệp và quà tặng sưu tầm từ các chuyến lưu diễn nước ngoài.

Phòng khách kết hợp giải trí được bố trí khá đơn giản với sofa lớn sở hữu tầm nhìn panorama thoáng đãng hướng ra ngoài. Không gian này cũng thường xuất hiện trong các buổi tụ tập bạn bè thân thiết của Huy trong showbiz.

Ngay cạnh phòng khách là khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế liền mạch theo phong cách mở. Ngô Kiến Huy vốn nổi tiếng là người mê nấu ăn nên khu bếp được đầu tư đầy đủ tiện nghi, sắp xếp gọn gàng và hiện đại.

Nam nghệ sĩ còn dành riêng một phòng gym mini được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại không thua kém trung tâm chuyên nghiệp để duy trì vóc dáng và thể lực ngay tại nhà. Không gian sống của chàng Bắp còn có phòng thu riêng, phòng thờ và khu vực chứa đồ được bố trí khoa học.

Phòng ngủ của Huy được tích hợp màn hình chiếu cỡ lớn, biến không gian nghỉ ngơi thành một rạp phim hiện đại ngay trong nhà.

Một chi tiết thú vị khác là Ngô Kiến Huy nuôi khá nhiều mèo. Nam nghệ sĩ dành riêng một khu vực được thiết kế đồng bộ bằng chất liệu gỗ để làm nơi vui chơi, leo trèo cho 8 chú mèo cưng của mình. Anh hài hước gọi góc nhỏ này là "công viên thu nhỏ" dành cho các "hoàng thượng".



Điểm đắt giá nhất của căn penthouse chính là khu vườn tiểu cảnh mướt mắt nằm ở sân thượng tầng trên cùng. Vườn cây của Ngô Kiến Huy chủ yếu trồng các cây có thể ăn được như khổ qua, ớt, rau thơm, dâu tằm... Ngoài ra, để ngồi thư giãn vào mỗi sáng, nam ca sĩ cũng bày trí một hồ cá cảnh và khu vực bàn trà.

Anh từng chia sẻ thích cảm giác tự tay chăm sóc cây cối và sử dụng rau quả trong vườn để nấu ăn mỗi ngày. Chính điều này khiến căn penthouse của chàng Bắp không chỉ sang trọng mà còn mang màu sắc đời sống rất đỗi bình yên.

Ngô Kiến Huy trong Studio 3.

Dù sự nghiệp thăng hoa và nắm trong tay khối tài sản "khủng" khiến nhiều người trầm trồ, anh hiện vẫn duy trì trạng thái độc thân. Nam ca sĩ từng chia sẻ anh không đặt nặng hay vội vàng trong chuyện thành gia lập thất mà quan niệm mọi thứ đều là cái duyên, hiện tại bản thân muốn tập trung tối đa cho công việc và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Tác giả: T.Lâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn