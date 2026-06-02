Choáng ngợp với khối bất động sản của Hồ Quỳnh Hương ở tuổi 45: Biệt thự trải dài Bắc – Nam, không gian sống đẹp như resort nghỉ dưỡng

Không chỉ sở hữu sự nghiệp vững chắc, Hồ Quỳnh Hương còn có "hệ thống" bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam. Mỗi cơ ngơi đều được đầu tư chỉn chu, rộng rãi và mang phong cách riêng, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Tại TP.HCM, Hồ Quỳnh Hương sở hữu căn biệt thự rộng khoảng 600m² nằm trong một khu dân cư cao cấp, yên tĩnh và nhiều cây xanh.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại với nhiều khoảng mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và kết nối hài hòa với không gian sân vườn bên ngoài.

Bao quanh biệt thự là những mảng xanh được chăm chút kỹ lưỡng, mang đến cảm giác thư thái và riêng tư giữa lòng thành phố.

Biệt thự rộng 600m² của Hồ Quỳnh Hương.

Không gian sân vườn nổi bật với mảng xanh của cây cối.

Khuôn viên ngoài trời trong biệt thự.

Không gian được thiết kế theo phong cách châu Âu.

Các món nội thất, đồ decort đều được lựa chọn kỹ.

Tại Hà Nội, Hồ Quỳnh Hương sở hữu căn biệt thự 3 tầng nằm trên tuyến phố sầm uất.

Dù có nhiều bất động sản giá trị, các cơ ngơi của cô đều hướng đến sự riêng tư, yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên hơn là phô trương sự xa hoa.





Biệt thự tại Hà Nội.

Bên cạnh những bất động sản giá trị tại TP.HCM và Hà Nội, Hồ Quỳnh Hương còn sở hữu một ngôi nhà rộng lớn ở quê nhà Quảng Ninh, nơi cô gọi là "chốn chữa lành" của riêng mình.

Căn nhà được xây dựng bề thế theo phong cách sang trọng nhưng gần gũi, nổi bật với khoảng sân rộng và nhiều cây xanh bao quanh, mang lại cảm giác thư thái và tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.

Căn nhà ở Quảng Ninh của Hồ Quỳnh Hương.

Hồ Quỳnh Hương (sinh năm 1980) là một nữ ca sĩ nổi tiếng hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam. Cô sở hữu chất giọng nữ cao nội lực, kỹ thuật thanh nhạc xuất sắc và đã tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Đầu những năm 2000, cô là một trong những ngôi sao đắt giá nhất, phủ sóng khắp các sân khấu lớn với loạt bản hit gắn liền với tên tuổi như: Anh, Có nhau trọn đời, Hoang mang, Bức thư tình thứ hai. Nữ ca sĩ là người ăn chay trường lâu năm và tu thiền. Cô cũng là người sáng lập kiêm điều hành thương hiệu thực phẩm chay Loving Vegan cùng chồng. Năm 2025, ở tuổi 45, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chính thức kết hôn với chồng doanh nhân sau 5 năm gắn bó.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn