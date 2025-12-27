Tuyên bố chung của Cuộc họp đặc biệt lần thứ ba Ủy ban Biên giới chung (GBC) Campuchia - Thái Lan được ký sau cuộc họp sáng nay (27/12) tại khu vực cửa khẩu chung giữa tỉnh Pailin (Campuchia) và tỉnh Chanthaburi (Thái Lan), dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit, cùng sự có mặt của Nhóm Quan sát viên ASEAN.

Thái Lan - Campuchia ký tuyên bố chung về ngừng bắn 72 giờ. Ảnh: NBT Connext (truyền hình quốc gia Thái)

Theo đề xuất từ phía Campuchia, thỏa thuận này nhằm tạo điều kiện cho việc Thái Lan hồi hương 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ, đồng thời phù hợp với Tuyên bố chung về Lộ trình hòa bình ký tại Kuala Lumpur cuối tháng 10/2025.

Tuyên bố chung nêu rõ, lệnh ngừng bắn áp dụng cho tất cả các loại vũ khí tại mọi khu vực biên giới; hai bên sẽ duy trì nguyên trạng lực lượng, không điều động, bổ sung binh sĩ, không tuần tra về phía khu vực đóng quân của nhau, đồng thời không tiến hành tấn công hay hành động khiêu khích. Đặc biệt, hai bên nhất trí giao cho Ủy ban Biên giới hỗn hợp về phân định biên giới (JBC) nối lại công tác khảo sát và phân giới trong thời gian sớm nhất, nhằm hướng tới hòa bình lâu dài.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết nước này đã đưa ra ba điều kiện để hướng tới hòa bình bền vững: cần có tuyên bố ngừng bắn chính thức và chân thành; lệnh ngừng bắn phải liên tục và được thực hiện nghiêm túc; và việc trao trả 18 binh sĩ Campuchia chỉ diễn ra khi tình hình ổn định, dân thường có thể trở về nhà an toàn, phù hợp với nguyên tắc quốc tế.

Ông nhấn mạnh: “Điểm quan trọng nhất trong tuyên bố chung này là cả hai bên thống nhất duy trì nguyên trạng lực lượng tại khu vực, không di chuyển hay triển khai thêm quân, đồng thời không tiến hành tấn công hoặc hành động khiêu khích. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12h00 hôm nay và sẽ được giám sát trong vòng 72 giờ để xác nhận tính liên tục”.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh việc đảm bảo cho dân thường tại các khu vực biên giới bị ảnh hưởng được sớm trở về nhà, nối lại cuộc sống bình thường, đồng thời tăng cường vai trò của Nhóm Quan sát viên ASEAN trong giám sát việc thực thi thỏa thuận. Đợt xung đột vũ trang biên giới lần này giữa Campuchia và Thái Lan đã diễn ra từ ngày 7/12.

Việc ký kết tuyên bố chung hôm nay được xem là bước đi quan trọng, mở ra cơ hội để hai nước giải quyết các vấn đề biên giới bằng biện pháp hòa bình và tăng cường hợp tác trong tương lai.

Tác giả: Văn Đỗ - Ngọc Diệp

Nguồn tin: Báo VOV