Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Phó trưởng ban BCĐ các Hội chợ Quốc gia

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 2 Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng (Phó Trưởng ban thường trực) và Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Các Ủy viên gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Tài chính; Ngoại giao; Công an; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam và ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện hoạt động tổ chức các Hội chợ Quốc gia.

Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan trong hoạt động tổ chức các Hội chợ Quốc gia. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành; sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao, bảo đảm không tăng biên chế của Bộ được cơ quan có thẩm quyền giao. Đồng thời, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả triển khai các hoạt động của Hội chợ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tình hình triển khai các nhiệm vụ được phân công định kỳ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ động báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo gửi Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo để tổng hợp chung, đồng thời gửi Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau ngày 31/12/2030.

Tác giả: Nguyên Long

Nguồn tin: Báo VOV