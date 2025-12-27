Thanh Hóa: Công khai danh sách 154 doanh nghiệp nợ tiền thuế

Tại Thông báo số: 2534/TB-TCS13 ngày 19/12/2025, Thuế cơ sở 13 tỉnh Thanh Hóa thực hiện công khai danh sách 154 người nộp thuế (doanh nghiệp) còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/11/2025 với số tiền thuế nợ hơn 62 tỷ đồng.

Lý do công khai: người nộp thuế vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đứng đầu là Chi nhánh Công ty Cổ phần LICOGI 13, mã số thuế: 0104899536-001, địa chỉ: Thôn 8, xã Trường Lâm, Thanh Hóa, có số tiền nợ thuế hơn 18,7 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Nghi Sơn, mã số thuế: 2802193215, địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Oanh, TDP Bắc Hải, phường Nghi Sơn, Thanh Hóa, có số tiền nợ thuế hơn 14,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Phát triển giáo dục và điện tử Vũ Tấn, mã số thuế: 2801046225, địa chỉ: Nhà ông Lê Minh Vũ, đường Lê Huy Toán, tổ dân phố Liên Vinh, phường Hải Bình, Thanh Hóa, có số tiền nợ thuế hơn 5,2 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây lắp – Thương mại – Dịch vụ - Đức Dũng, mã số thuế: 2802546100, địa chỉ: Đội 2, thôn Liên Vinh, phường Hải Bình, Thanh Hóa, có số tiền nợ thuế hơn 3,4 tỷ đồng.

Công ty TNHH Phương Nam – Mai Lâm, mã số thuế: 2800724213, địa chỉ: Nhà ông Lê Hồng Lơi, thôn Hải Lâm, phường Hải Bình, Thanh Hóa, có số tiền nợ thuế hơn 2 tỷ đồng.

Tác giả: V.T

Nguồn tin: congthuong.vn