Sinh viên Việt Nam đoạt 2 giải thưởng quốc tế về kiến trúc

Nhóm sinh viên từ trái sang phải: Minh Anh, Nguyên Khôi, Gia Bảo. Ảnh: NVCC.

Vượt qua hàng nghìn dự án từ 72 quốc gia, nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức đoạt 2 giải Giải thưởng kiến trúc xuất sắc (Architecture MasterPrize -AMP).

Đây là giải thưởng kiến trúc thường niên uy tín, do Farmani Group trao tặng và được bảo trợ bởi Hiệp hội Kiến trúc sư Mỹ. Giải thưởng nhằm tôn vinh những công trình xuất sắc trong các lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nội thất, cảnh quan và kiến trúc công nghiệp.

Giấy chứng nhận đoạt giải với kiến trúc nhà thích ứng động đất dành cho trẻ em tại Nepal của nhóm. Ảnh: NVCC.

Các tác phẩm đoạt giải được lựa chọn bởi Hội đồng giám khảo uy tín gồm các kiến trúc sư và những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kiến trúc. Người chiến thắng sẽ nhận được cúp AMP, cơ hội quảng bá rộng rãi nhằm giới thiệu thiết kế của mình tới công chúng toàn cầu, cùng nhiều quyền lợi khác.

Với thiết kế "Trường học có khả năng thích ứng với động đất tại Nepal", nhóm sinh viên Hà Gia Bảo, Nguyễn Nguyên Khôi và Nguyễn Ngọc Minh Anh đoạt giải Best of Best hạng mục thiết kế kiến trúc dành cho sinh viên.

Thiết kế "Trung tâm văn hóa cho trẻ em tại Bình Dương" của Hà Gia Bảo, Nguyễn Lê Trường Nguyên, Võ Hữu Phúc và Trần Tiến Dũng đoạt giải hạng mục Danh dự dành cho sinh viên.

Hà Gia Bảo, sinh viên ngành kiến trúc, Trường Đại học Việt Đức cho biết, giải thưởng được trao vào đầu tháng 12. Nhóm rất vui vì những dự án của mình nhận được sự ghi nhận và quan tâm của quốc tế.

“Đối với chúng em, những sinh viên năm cuối, đây cũng là một dấu mốc đặc biệt, bởi gần như là cơ hội cuối cùng được tham gia các giải thưởng quốc tế với tư cách sinh viên của trường”, Bảo nói.

Nam sinh cho biết, thành tích này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn là một tiền đề tích cực, giúp các thế hệ sinh viên sau của ngành có thêm sự tự tin để mạnh dạn tham gia và thử sức ở những sân chơi kiến trúc quốc tế tương tự.

Tác giả: Hà An

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn