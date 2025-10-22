Campuchia: Phát hiện thêm 3 thi thể người Hàn Quốc tại ngôi chùa từng hỏa táng nam sinh bị sát hại

Chùa Tuek Thla tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng thông tấn Yonhap ngày 21-10, nguồn tin tại chùa Tuek Thla, thủ đô Phnom Penh, Campuchia cho biết ba thi thể người Hàn Quốc này đang được bảo quản trong phòng lạnh của chùa.

Con số trên không bao gồm thi thể người đàn ông Hàn Quốc khoảng 50 tuổi được phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn ở thành phố Sihanoukville hôm 20-10, theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

“Mặc dù hôm qua chúng tôi đã hỏa táng thi thể nam sinh người Hàn Quốc, hiện vẫn còn ba thi thể người Hàn khác đang được bảo quản trong phòng lạnh, và thông tin này cũng đã được ghi vào báo cáo nội bộ”, một nhân viên phụ trách việc hỏa táng tại chùa xác nhận với Yonhap.

Người này cho biết phòng lưu trữ của chùa có sức chứa khoảng 100 thi thể và hiện gần như đã kín chỗ. Theo báo cáo nội bộ, cả ba thi thể người Hàn nói trên đều là nam giới, với nguyên nhân tử vong được ghi là “đau tim”.

Tuy nhiên cộng đồng người Hàn Quốc tại Campuchia nghi ngờ nguyên nhân này có thể bị làm giả, do việc hối lộ bác sĩ để thay đổi nguyên nhân tử vong thành “đau tim” được cho là khá phổ biến tại đây.

Một nhân viên khác của chùa cũng xác nhận “đúng là có ba thi thể người Hàn Quốc nữa”, song cho biết “không nhớ rõ họ được lưu giữ từ khi nào”.

Chùa Tuek Thla là một trong số ít cơ sở tại khu vực Phnom Penh có dịch vụ hỏa táng, nên phần lớn người nước ngoài qua đời tại Campuchia đều được làm tang lễ tại đây.

Trong khi đó người Campuchia thường thuê dịch vụ chuyên nghiệp để hỏa táng người thân tại nhà.

Thi thể nam sinh Hàn Quốc họ Park (22 tuổi), bị sát hại gần núi Bokor ở tỉnh Kampot, miền nam Campuchia hồi tháng 8, cũng được lưu giữ tại chùa này hơn hai tháng trước khi được hỏa táng hôm 20-10.

Anh Park rời Hàn Quốc ngày 17-7 với lý do “đi dự hội chợ triển lãm”, nhưng bị giam giữ và tra tấn trong một khu lừa đảo tập trung. Thi thể anh được tìm thấy chưa đầy một tháng sau đó trong một chiếc ô tô.

Nhân viên chùa cho biết trung bình mỗi ngày nơi đây hỏa táng từ hai đến bốn thi thể, và “trong hai tuần gần đây đã hỏa táng hai người Trung Quốc bị sát hại cùng một công dân Philippines”.

“Khi xe cứu thương chở thi thể người nước ngoài đến, chúng tôi đều xác minh quốc tịch và thông tin cá nhân. Tuy nhiên chỉ khi có liên hệ từ thân nhân hoặc đại sứ quán thì mới được phép hỏa táng”, nhân viên này nói thêm.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy ba thi thể người Hàn Quốc đang được lưu giữ tại chùa có liên quan đến vụ án hình sự.

“Chúng tôi không thể tiết lộ số lượng chính xác thi thể người Hàn Quốc đang được bảo quản tại chùa nhưng theo xác minh ban đầu, chưa có trường hợp nào được cho là liên quan đến tội phạm”, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia cho biết.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn