Lật xe chở đoàn thiện nguyện làm 9 người chết: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra

Hiện trường vụ lật xe làm 9 người chết - Ảnh: K.L.

Ngày 27-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện về việc khắc phục hậu quả vụ lật xe ở Lào Cai.

Công điện gửi Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tới hiện trường.

Để khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ việc tương tự, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chính quyền tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong.

Chính quyền địa phương cũng được yêu cầu trực tiếp chủ trì, tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập.

Nguyên nhân vụ tai nạn được Thủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ, bao gồm cả nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe trong vụ tai nạn nêu trên. Trong đó, cần tập trung kiểm tra về điều kiện an toàn của xe, thời gian lái xe liên tục của các tài xế, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên cao tốc... "Xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có)", theo công điện.

Công điện cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thủ tướng lưu ý xử lý nghiêm đối với lái xe, chủ xe hoặc nhà xe và các cá nhân có liên quan trong trường hợp để xảy ra vi phạm quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, việc chấp hành quy định của lái xe... trong vụ tai nạn nêu trên.

Đồng thời, cơ quan công an cần tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn; rà soát hệ thống thiết bị giám sát hành trình đối với ô tô kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện.

Thủ tướng đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường đèo dốc, tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông...

Sáng 27-12, đoàn thiện nguyện gồm 18 người đi trên xe khách do ông Đ.Đ.T. (sinh năm 1960, ở Hà Nội) cầm lái. Chiếc xe mang biển kiểm soát 29B-614.XX di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc Trường mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai. Khoảng 7h40, xe đi tới km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì xảy ra va chạm với hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m. Cú va chạm sau đó dẫn đến ô tô bị lật úp phía lề đường phải theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ. Nơi xảy ra tai nạn là một đoạn dốc khá dài. Hậu quả vụ tai nạn làm 9 người chết, 9 người bị thương, ô tô bị hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ