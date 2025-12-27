Khẩn trương cứu hộ vụ lật xe chở đoàn từ thiện tại Lào Cai khiến 9 người tử vong

Tỉnh Lào Cai đã cử đoàn công tác do ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến hiện trường, tổ chức đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu; chỉ đạo địa phương liên hệ, thông tin tới gia đình có nạn nhân tử vong để phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị hậu sự.

Công tác ứng cứu được triển khai khẩn trương trong sáng nay. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai gửi lời thăm hỏi các nạn nhân bị thương và chia buồn sâu sẳc với thân nhân, gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Chiếc ô tô hư hỏng nặng

Được biết, chiếc xe gặp nạn mang biển kiểm soát 29B-614.06 chở đoàn thiện nguyện đến một trường mầm non trên địa bàn xã Phình Hồ. Khoảng 8h 30 phút sáng nay thì gặp nạn tại đoạn dốc cua trên tỉnh lộ 174. Đến thời điểm này, đã có 9 người chết, 9 người bị thương.

Hiện có 9 nạn nhân tử vong

Chiếc xe gặp nạn khi đang chở đoàn từ thiện lên Phình Hồ

