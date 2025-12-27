Nghệ An: Xử lý rác thải tập kết sai quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường

Mặc dù chính quyền các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, song vẫn còn một số trường hợp cố tình lén lút xả rác, chủ yếu vào ban đêm. Việc đổ trộm rác thải tại các khu đất trống, ven đường, hành lang giao thông không chỉ làm cảnh quan đô thị trở nên nhếch nhác mà còn gây bức xúc cho người dân sinh sống xung quanh.

Theo ghi nhận thực tế, tại nhiều tuyến đường và khu dân cư thuộc các phường Vinh Hưng, Trường Vinh, Vinh Phú, Thành Vinh, Vinh Lộc…, rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng bị vứt bừa bãi, nằm ngổn ngang tại các vị trí không đúng nơi tập kết quy định. Những “điểm nóng” về rác thải này tồn tại trong thời gian dài, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Văn bản báo cáo của UBND các phường về nhiều điểm đổ rác sai quy định.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND phường Vinh Phú, trên địa bàn phường hiện tồn tại nhiều điểm đổ rác sai quy định như tại khối 14 (khu vực số 68C, 72 đường Lê Nin), khối 9 (đường Hà Huy Tập), khối Kim Sơn và một số vị trí khác. Tại đây thường xuyên xuất hiện rác thải sinh hoạt lẫn rác xây dựng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tương tự, tại phường Vinh Lộc, tình trạng tập kết rác không đúng nơi quy định diễn ra tại khu vực hành lang đường Quốc lộ 46 (đối diện Trường Đại học Vinh cơ sở 2), khu vực ngã tư đường Lê Viết Thuật giao với đường 35m. Nhiều loại rác thải sinh hoạt, cành cây sau khi cắt tỉa bị đổ bỏ bừa bãi, gây cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường.

Đối với phường Trường Vinh, UBND phường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý các điểm rác thải tự phát. Chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức thu dọn rác, lắp đặt băng rôn tuyên truyền, hệ thống camera giám sát tại một số vị trí thường xuyên xảy ra vi phạm; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo các khối, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định vẫn còn tái diễn.

Việc xả rác thải bừa bãi không chỉ gây khó khăn cho công tác thu gom của công nhân vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân, làm giảm chất lượng môi trường đô thị.

Trước thực trạng trên, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường chung và tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp chào đón năm mới 2026, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An đã tổ chức ra quân thu gom, vận chuyển rác thải tại các điểm tập kết tự phát trên địa bàn hoàn toàn miễn phí, không nằm trong hợp đồng của Công ty.

Tổng lượng rác thải sinh hoạt và rác hỗn hợp được thu gom, vận chuyển tại các điểm rác thải tự phát ước tính khoảng 2.000 tấn (chưa bao gồm khối lượng xử lý tại điểm tập kết rác cây xanh tạm thời trên đường Vạn Xuân phường Trường Vinh và đường D3 phường Vinh Hưng).

Để thực hiện nhiệm vụ này, Công ty đã huy động tổng cộng 212 nhân công, tương đương 2.208 công lao động, cùng 7 xe ô tô tải chuyên dụng và 2 máy xúc phục vụ việc thu gom, bốc dỡ và vận chuyển rác thải. Sau khi hoàn thành công tác thu dọn, các vị trí đã được bàn giao lại cho các phường quản lý, nhằm duy trì vệ sinh môi trường và ngăn chặn tình trạng tái diễn.

Hoạt động trên không chỉ góp phần xử lý kịp thời các “điểm nóng” về rác thải, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường đô thị mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Qua đó, các cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, chung tay giữ gìn không gian sống xanh – sạch – đẹp, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại trong dịp đón năm mới 2026.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn