Thái Lan không phát hiện chính trị gia nào liên quan mạng lưới lừa đảo Campuchia

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Ngày 23/10, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan, Trung tướng Rutthaphon Naowarat, xác nhận Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) của nước này không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có chính trị gia Thái Lan liên quan đến các mạng lưới lừa đảo tại Campuchia.

Trung tướng Rutthaphon nói rõ Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ thị cho Bộ Tư pháp dẫn đầu cuộc điều tra các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới với sự phối hợp từ Văn phòng Chống rửa tiền (AMLO) và Ngân hàng Thái Lan (BoT).

Cụ thể, DSI đã được ủy quyền theo Đạo luật Điều tra vụ án đặc biệt để tiến hành các cuộc điều tra dựa trên thông tin tình báo thông qua một ủy ban điều tra tích hợp.

Ông Rutthaphon khẳng định “tất cả các trường hợp được báo cáo sẽ được xem xét kỹ lưỡng” và bất kỳ hành vi phạm tội nào, nếu được xác nhận, sẽ được xử lý như các trường hợp đặc biệt.

Đề cập đến những đồn đoán về sự liên quan của các chính trị gia Thái Lan, Bộ trưởng Rutthaphon nói rõ hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy có quan chức Thái Lan liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên biên giới.

Ông cũng cho biết AMLO và DSI đang điều tra các mối liên hệ rửa tiền và tịch thu tài sản liên quan đến Chen Zhi - một kẻ lừa đảo chủ chốt người Campuchia gốc Trung Quốc và có cổ phần tại Thái Lan. Vụ án đang được điều tra kỹ lưỡng với sự phối hợp cả ở trong nước và quốc tế.

Cũng theo lời Bộ trưởng Rutthaphon, tất cả các vụ án trong tương lai khi được điều tra sẽ phải tuân theo mô hình hợp tác này, với một ủy ban điều tra chính thức xem xét mọi manh mối quan trọng.

Ông cũng cho biết nhà chức trách đang xem xét tuyên bố của một nghị sĩ đảng Nhân dân (PP) nêu tên các chính trị gia Thái Lan và đã yêu cầu các tài liệu hỗ trợ để xác định độ tin cậy cũng như phạm vi của các cáo buộc./.

Tác giả: Đỗ Sinh

Nguồn tin: vietnamplus.vn