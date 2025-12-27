U23 Việt Nam đối đầu dàn cầu thủ trở về từ châu Âu trước U23 châu Á

U23 Việt Nam hiện đang tập huấn tại Qatar để chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2026. Trong quá trình tập luyện tại Qatar, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Syria, đội bóng cũng giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2026 và cũng đang tập huấn Qatar. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 30/12.

Hình ảnh trận giao hữu U23 Syria vs U23 Hàn Quốc. (Ảnh: SFA).

Để giữ kín hình ảnh và tránh bị lộ thông tin để các đối thủ khai thác, trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Syria sẽ diễn ra trong điều kiện không khán giả và không truyền thông. Do đó, trận đấu này vì thế không được truyền hình trực tiếp.

U23 Syria là đối thủ vừa sức với thầy trò HLV Kim Sang Sik cho mục tiêu thử nghiệm trước giải đấu lớn, nơi U23 Việt Nam sẽ gặp hai đối thủ khác đến từ Tây Á là Jordan và Saudi Arabia.

Trong thành phần U23 Syria lúc này có một số cầu thủ trở về từ châu Âu. Hai gương mặt đáng chú ý nhất là Can Moustfa đang khoác áo CLB khá danh tiếng của Đức là Energie Cottbus và thủ môn gốc Nga - Maksim Sarraf, người trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CSKA Moscow.

Trước khi gặp U23 Việt Nam, U23 Syria đã có trận giao hữu với U23 Hàn Quốc hôm 26/12 và thất bại với tỷ số 0-1, kết quả tương tự lần U23 Việt Nam chạm trán U23 Hàn Quốc ở Panda Cup tháng 11/2025.

Đáng chú ý, U23 Syria thi đấu tại bảng B của U23 châu Á 2026. Vì thế, đội bóng này hoàn toàn có thể tái đấu U23 Việt Nam tại tứ kết nếu hai đội cùng vượt qua vòng bảng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV