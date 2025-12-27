Danh tính các nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện khiến 9 người chết, 9 người bị thương

Chiều 27-12, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết trong 9 người trên xe khách bị lật tử vong có 7 người trú tại TP Hà Nội, 1 người trú tại Bắc Ninh và 1 người trú tại TP.HCM.

Cụ thể, các nạn nhân tử vong gồm: Trần Liên H., Nguyễn Văn T., Nguyễn Phương T., Lê Thị Thanh T., Nguyễn Thị Bích N., Phạm Thị Thanh M. và lái xe Đỗ Đăng T. (cùng trú tại TP Hà Nội); Huỳnh Thị Đ. (trú tại TPHCM) và Phan Trung A. (trú tại Bắc Ninh).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 18 người thương vong

Ngoài ra, vụ tại nạn đặc biệt nghiêm trọng còn khiến 9 người khác bị thương gồm: P.T.K., P.T.T.H. (SN 1982, trú tại Hà Nội), P.M.Q. (SN 1988, trú tại Hà Nội), T.B.Y. (22 tuổi, trú Hà Nội), L.C.T. (29 tuổi, trú tại Hà Nội), H.N.A. (SN 2011, trú tại Hà Nội), N.T.P.K. (26 tuổi, trú tại Hà Nội), P.P.T. (18 tuổi, trú tại Bắc Ninh), Đ.T.N.H. (SN 1988, trú tại Hà Nội).

Theo nhận định của cơ quan y tế, cả 9 nạn nhân đều bị thương rất nặng, đa chấn thương, một số người chấn thương sọ não, gãy cột sống, chấn thương ngực… Trước tình trạng trên, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã đề nghị các bệnh viện lớn tại Hà Nội điều xe cứu thương về địa phương vận chuyển cả 9 nạn nhân về Hà Nội cấp cứu, điều trị.

Các nạn nhân bị thương đã được chuyển xuống Hà Nội điều trị. Ảnh: MXH

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin khoảng 7 giờ 40 phút ngày 27-12, xe ô tô BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện do ông Đ.Đ.T. (SN 1960, trú Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ. Khi đến km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50 m, dẫn đến phương tiện bị lật úp phía lề đường phải theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ.

Hậu quả làm 9 người tử vong, 9 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng. Được biết, trong các nạn nhân gặp nạn có rất nhiều người là giáo viên.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

