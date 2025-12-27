Việt Nam thua Indonesia 3 -7 ở giải futsal U19

Tuyển U19 futsal Việt Nam thất bại ở bán kết.

Kết quả khiến thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh lỡ hẹn với trận chung kết và sẽ bước vào cuộc đấu tranh hạng ba của giải vào ngày 29/12.

Indonesia nhập cuộc chủ động và sớm cho thấy sự vượt trội về thể lực lẫn tổ chức lối chơi. Ngay phút thứ 3, Dafa xử lý cá nhân gọn gàng trước khi dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội bóng xứ vạn đảo. U19 futsal Việt Nam lập tức đáp trả khi Thạc Hiếu tung cú sút mạnh bên cánh phải, bóng chạm chân cầu thủ Indonesia đổi hướng vào lưới, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.

Tuy nhiên, những sai sót cá nhân khiến đội bóng áo đỏ phải trả giá. Phút thứ 6, thủ môn Tuấn Phong xử lý không tốt, tạo điều kiện để Ayyasy ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ một phút sau, Riski tiếp tục gia tăng cách biệt cho Indonesia sau tình huống dứt điểm bóng chạm người đổi hướng. Đến phút thứ 8, Đại Học tận dụng tốt pha đá phạt để rút ngắn tỷ số xuống 2-3, song Dafa nhanh chóng lập công lần thứ hai ở phút 12, giúp Indonesia dẫn 4-2 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U19 futsal Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến các cơ hội không được tận dụng. Phút 25, Revian ghi bàn nâng tỷ số lên 5-2 cho Indonesia.

Dù Quang Huy rút ngắn tỷ số xuống 3-5 ở phút 34 khi Việt Nam chơi power-play, nhưng việc mạo hiểm dâng cao đội hình khiến khung thành bỏ trống, tạo điều kiện để Indonesia ghi thêm hai bàn, khép lại trận đấu với chiến thắng 7-3.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn