Danh sách 17 tập thể, cá nhân nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT

Sáng 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, 17 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể.

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 tập thể, gồm: Binh chủng Đặc công (Bộ Quốc phòng), Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng), Cục Quân huấn nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam); Công an TP Hà Nội (Bộ Công an); Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an); Thanh tra Bộ Công an.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân.

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho 10 tập thể, cá nhân gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế); Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (TP Hà Nội); Công ty Viettel Campuchia (Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel); Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed (tỉnh Hưng Yên); Công ty cổ phần sữa TH (tỉnh Nghệ An).

Các cá nhân gồm: Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Cường tỉnh An Giang.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty VietJet Air.

Ông Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà (tỉnh Lào Cai).

Ông Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp).

Ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long.

Tác giả: Kim Anh - Bảo Long

Nguồn tin: Báo VOV