Chiêm ngưỡng ngôi nhà mái dốc nhiều tầng độc đáo ở TP HCM

Ngôi nhà trải dài trên khu đất rộng 362,1m2, tọa lạc tại một khu dân cư đã được thành lập gần 15 năm trước ở TP HCM. Ảnh: Hiroyuki Oki
Vì ngôi nhà chủ yếu dành cho bạn bè thân thiết và gia đình, mỗi phòng đều nhấn mạnh vào cuộc sống cộng đồng. Ảnh: Hiroyuki Oki
Kết cấu mái dốc nhiều tầng lớn tạo ra những khoảng không gian thoáng mát bên dưới, giúp ngôi nhà mang lại cảm giác thoải mái và ấm cúng hơn. Ảnh: Hiroyuki Oki
Hiên nhà mở rộng không gian sống từ bên trong ra ngoài trời. Ảnh: Hiroyuki Oki
Khi màn đêm buông xuống, ánh nắng nhiệt đới dần tắt và bóng tối buông xuống. Ảnh: Hiroyuki Oki
Hiên nhà có thể điều chỉnh nhiệt độ bên trong, mang lại cảm giác thoải mái như ở nhà và kết nối với thiên nhiên quanh năm. Ảnh: Hiroyuki Oki
Nhà bếp, cầu thang và không gian thiền được bố trí trong các khối riêng biệt. Ảnh: Hiroyuki Oki
Việc sử dụng những "khối chức năng" này tạo ra một không gian trung tâm, trống trải, râm mát, kết nối bên ngoài và bên trong tòa nhà. Ảnh: Hiroyuki Oki
Cửa sổ và các ô thông tầng đón ánh sáng và không khí, đồng thời kết nối mọi phòng với không gian bên ngoài. Ảnh: Hiroyuki Oki
Cấu trúc ngôi nhà đơn giản nhưng nhấn mạnh sự tự do. Ảnh: Hiroyuki Oki
Vì ngôi nhà và khu vườn là sự mở rộng của nhau, nên hai khu vườn được tích hợp với nhau. Ảnh: Hiroyuki Oki
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn