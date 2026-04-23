Qua đường ẩu, hai người thoát chết trước bánh xe khách

Hai người chạy xe máy qua đường, ngược chiều ngay trước xe khách đang lao tới - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sáng 23-4, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn video ghi lại tình huống tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe máy nhận được nhiều lượt bình luận của cộng đồng mạng.

Theo đoạn video camera người dân ghi lại, vào lúc 21h23 tối 22-4 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Quỳnh Giang (cũ), nay là xã Quỳnh Lưu, Nghệ An có một nhóm nam thanh thiếu niên đi 3 xe máy điện tới khu vực có điểm giao cắt qua đường.

Sau đó hai xe máy điện lần lượt quay đầu ngược chiều để qua đường.

Đúng lúc đó, một chiếc xe khách giường nằm chạy tới đâm trúng một xe máy điện.

Nam thanh niên ngồi sau xe vội vàng nhảy ra, chạy thoát thân. Trong khi một thiếu nữ bị xe khách tông trúng, hất văng xuống đất.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đó tới hỗ trợ các nạn nhân. May mắn nạn nhân chỉ bị thương phần mềm.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn