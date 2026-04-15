Băng qua đường, người phụ nữ bị xe khách tông tử vong

Trưa 15-4, Đội CSGT Đường bộ số 2 - Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ

Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Duy Hùng (SN 1983, trú xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, tuyến tránh Pleiku theo hướng xã Bàu Cạn đi xã Chư Pah.

Khi đến Km 16+800, đoạn qua làng Ia Tông, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai thì xe khách tông vào xe máy do chị Ksor H. (SN 1990, trú xã Ia Hrung) điều khiển từ đường nhánh ra đường Hồ Chí Minh tuyến tránh Pleiku.

Vụ tai nạn khiến chị Ksor H. tử vong tại chỗ, 2 phương tiện đều hư hỏng.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động