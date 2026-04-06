Tài xế xe tải lao qua đường cứu cháu bé đứng giữa Quốc lộ

Theo hình ảnh từ camera hành trình, trong lúc đang lưu thông trên tuyến đường qua khu vực thị trấn Phú Lộc (cũ), TP. Huế, tài xế bất ngờ phát hiện một cháu bé đứng giữa làn xe đang di chuyển.

Nhận thấy tình huống hết sức nguy hiểm, người này lập tức cho xe dừng khẩn cấp bên đường, nhanh chóng chạy qua làn ngược chiều, tiếp cận cháu bé rồi bế vào vị trí an toàn.

Đoạn clip ghi lại tài xế xe tải băng qua làn ngược chiều cứu cháu bé khỏi tình huống nguy hiểm.

Toàn bộ diễn biến chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ khiến nhiều người chứng kiến không khỏi thót tim. Trong bối cảnh các phương tiện vẫn đang lưu thông, chỉ một chút chậm trễ cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Danh tính tài xế sau đó được xác định là anh Lý Văn Tố (SN 1995, trú tại TP. Đà Nẵng), hiện làm nghề lái xe chở hàng tuyến Đà Nẵng - Hà Nội. Chia sẻ về sự việc, anh Tố cho biết vụ việc xảy ra vào chiều 4/4, khi anh đang trên hành trình từ phía Bắc trở vào Đà Nẵng.

“Khi phát hiện cháu bé đứng giữa đường, tôi quan sát xung quanh thấy vẫn đảm bảo an toàn mới dừng xe khẩn cấp để chạy qua cứu cháu. Sau khi đưa cháu bé vào cho người nhà, tôi tiếp tục hành trình”, anh Tố kể lại.

Tài xế xe tải băng qua làn ngược chiều cứu cháu bé, sau đó tiếp tục lên đường.

Sự bình tĩnh, quyết đoán và trách nhiệm của nam tài xế trong tình huống bất ngờ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Sau khi đoạn video được đăng tải, hàng loạt bình luận bày tỏ sự cảm kích trước hành động đẹp, đầy tính nhân văn của người tài xế trẻ.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP. Huế) xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn đơn vị quản lý. Theo lực lượng chức năng, hành động dừng xe kịp thời để cứu cháu bé của tài xế là rất đáng biểu dương, góp phần bảo vệ tính mạng người khác trong tình huống khẩn cấp.

Tác giả: Ngọc Minh

Nguồn tin: congly.vn