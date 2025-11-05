Phú Vinh muốn làm nhà ở xã hội hơn 1.000 tỷ tại Nghệ An

Phối cảnh một dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân và biệt thự liền kề tại Nghệ An. Ảnh: diaockimthi.vn

Sở Xây dựng Nghệ An vừa có văn bản số 8090/SXD-QLN gửi các đơn vị liên quan về việc đề nghị phối hợp thẩm định hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, Sở nhận được hồ sơ của Công ty TNHH xây dựng Phú Vinh về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và các Nghị định liên quan.

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bảo đảm quy định pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7647/UBND-CN ngày 31/7/2025 (về việc thực hiện Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/NQ/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển NOXH) phối hợp thẩm định về đề xuất của Công ty TNHH xây dựng Phú Vinh.

Trước đó, ngày 10/10, Công ty TNHH Xây dựng Phú Vinh đã có văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Bình Minh tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Diện tích đất dự án dự kiến sử dụng khoảng 3,69 ha, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.800-3.500 người; căn hộ chung cư nhà ở xã hội và chung cư thương mại khoảng 1.000-1.200 căn hộ…

Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 1.082,2 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng khoảng 1.060,2 tỷ đồng; chi phí GPMB khoảng 22,07 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tiến độ xây dựng và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành dự án khoảng 5 năm kể từ ngày dự án đủ điều kiện khởi công theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Công ty TNHH xây dựng Phú Vinh được thành lập vào năm 2001, có trụ sở tại số 388 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng do ông Nguyễn Anh Tú (SN 1970 – TP. HCM) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên.

Ngành nghề chính của công ty này là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, giao thông, cầu đường, thuỷ lợi, thuỷ điện, xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, dân cư.

Trước đây, Phú Vinh có vốn điều lệ 370 tỷ đồng, do 2 cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Anh Tú (1%CP) và ông Lê Hữu Tùng Hưng (99%CP), đến ngày 30/7/2025, Phú Vinh giảm vốn điều lệ về 220 tỷ đồng và cổ phần của các cổ đông vẫn giữ nguyên.

Giai đoạn 2021-2030, Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng mới 4,1 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; trong đó, giai đoạn 2025-2030, hoàn thành xây dựng 4,05 triệu m2 sàn nhà ở, (gồm 1,82 triệu m2 sàn từ các dự án đang triển khai và hoàn thành 2,22 triệu m2 sàn từ việc thu hút đầu tư các dự án mới có sản phẩm trong kỳ chương trình trước năm 2030; hoàn thành xây dựng 350 nghìn m2 sàn nhà ở cho lực lượng vũ trang đáp ứng chỗ ở cho các cán bộ chiến sỹ).

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn