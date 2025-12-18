Vì sao tuyển nữ Việt Nam không khiếu nại trọng tài người Lào

Bích Thùy bị từ chối bàn thắng trước Philippines. Ảnh: Minh Chiến

Trước hết, cần hiểu rằng theo luật bóng đá do FIFA ban hành, các quyết định của trọng tài trong trận đấu được xem là tối thượng và có giá trị chung cuộc. Những sai sót như bắt việt vị nhầm, bỏ sót lỗi hay xử lý chưa chính xác đều được xếp vào nhóm “lỗi nhận định”.

Dù băng hình quay chậm có cho thấy trọng tài mắc sai lầm, kết quả trận đấu vẫn không thể bị thay đổi chỉ vì một tình huống tranh cãi. Ban tổ chức hoặc liên đoàn chỉ có thể xem xét để đánh giá năng lực trọng tài, rút kinh nghiệm hoặc xử lý nội bộ, chứ không can thiệp vào tỷ số hay diễn biến đã xảy ra trên sân.

Ngoài ra, việc SEA Games 33 không áp dụng công nghệ VAR cũng là thiệt thòi lớn đối với tuyển nữ Việt Nam. Nếu VAR được sử dụng, tổ trọng tài hoàn toàn có thể xem lại tình huống của Bích Thùy và đưa ra phán quyết khác. Tuy nhiên, khi thiếu VAR, trọng tài chính và các trợ lý biên là những người có tiếng nói cuối cùng.

Đội ngũ trọng tài bị chỉ trích sau chung kết. Ảnh: Anh Tiến

Ngay cả trong kịch bản đội tuyển nữ Việt Nam gửi đơn khiếu nại sau trận, khả năng mang lại lợi ích thực tế gần như bằng không. FIFA và AFC chỉ xem xét các trường hợp trọng tài áp dụng sai luật một cách nghiêm trọng, chẳng hạn xử phạt sai quy định hoặc có dấu hiệu tiêu cực. Những tình huống gây tranh cãi về mặt chuyên môn, dù ảnh hưởng lớn đến cục diện trận đấu, vẫn không thuộc diện được xem xét thay đổi kết quả.

Vì vậy, việc đội tuyển nữ Việt Nam không khiếu nại trọng tài không đồng nghĩa với việc chấp nhận sai sót một cách thụ động, mà là lựa chọn tỉnh táo dựa trên hiểu biết về luật thi đấu cũng như thực tế tổ chức giải.

