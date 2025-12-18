Xử phạt người đàn ông "Lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức"

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an xã Kim Liên phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh tăng cường rà soát, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng, qua đó, phát hiện tại bài“CSGT Nghệ An tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để thí sinh lựa chọn xe và máy tính thực hiện các phần thi sát hạch” trên fanpage “Nghệ An 24H” một tài khoản facebook cá nhân đăng tải các bình luận bịa đặt, sai sự thật, gây hiểu nhầm trong dư luận quần chúng Nhân dân về hoạt động tổ chức thi sát hạch lái xe của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An; ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng Công an và môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Cơ quan Công an xác minh, làm rõ chủ tài khoản facebook trên là của anh P.V.C. sinh năm 1989, trú tại xã Kim Liên.

Anh C. tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, anh C. thừa nhận rằng vào ngày 10/12/2025, khi xem bài viết trên fanpage “Nghệ An 24H” về việc tổ chức thi sát hạch lái xe của Phòng Cảnh sát giao thông, đã đăng bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng Công an.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an xã Kim Liên ra quyết định xử phạt người này số tiền 7.500.000 đồng về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP) của Chính phủ.

Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm, Công an xã tiếp tục tăng cường “tuần tra” trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những thông tin xấu, độc, sai sự thật.

Tác giả: Phan Tuyết

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn