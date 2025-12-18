U22 Việt Nam lộ đội hình chính đấu U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

U22 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games 33 - Ảnh: Đức Cường

U22 Việt Nam đã tiến vào chung kết SEA Games 33 với màn thể hiện đầy ấn tượng. Trước mắt U22 Việt Nam sẽ còn một thử thách cuối cùng mang tên U22 Thái Lan. So với 3 đối thủ từng gặp trước đó, U22 Thái Lan chắc chắn là “chướng ngại vật” lớn nhất trong hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33 của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Tuy nhiên, trong những chia sẻ với truyền thông, các thành viên của U22 Việt Nam đều tỏ rõ sự tự tin lớn trước trận chung kết. Đến lúc này, bộ khung chính thức của U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Thái Lan cũng đã lộ diện.

Theo ghi nhận của Bongdaplus đang tác nghiệp ở Thái Lan, HLV Kim nhiều khả năng sẽ chỉ có sự thay đổi nhỏ trong đội hình xuất phát ở trận chung kết sắp tới. Thủ môn vẫn là Trần Trung Kiên. Bộ ba trung vệ của U22 Việt Nam cũng không thay đổi, với sự góp mặt của Lý Đức (cánh phải), Hiểu Minh (thòng) và Nhật Minh (trái).

Ở hành lang biên, “đôi cánh” của U22 Việt Nam vẫn sẽ là Phi Hoàng (trái) và Minh Phúc (phải). Cả hai đang thể hiện phong độ ấn tượng kể từ đầu giải. Họ chắc chắn sẽ là những “mũi khoan” lợi hại của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan.

U22 Việt Nam sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận chung kết - Ảnh: Đức Cường

Ở trung tâm hàng tiền vệ, Thái Sơn nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát để đá cặp với Xuân Bắc. So với Quốc Cường, Thái Sơn nổi bật hơn ở khả năng thu hồi bóng, kiểm soát khu trung tuyến. Thái Lan rất mạnh ở tuyến giữa nên Thái Sơn có thể là sự lựa chọn phù hợp nhất đá bên cạnh Xuân Bắc lúc này.

Trên hàng công, Viktor Lê dường như cho thấy anh không phù hợp đá chính ngay từ đầu. Tiền đạo này cho thấy dấu hiệu căng cứng, không thể hiện được nhiều khi được xếp chơi từ đầu trận gặp U22 Philippines. Viktor Lê nhiều khả năng sẽ nhường lại vị trí cho Thanh Nhàn, cầu thủ vào sân thay người đã chơi rất hay, ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho U22 Việt Nam ở bán kết.

2 cái tên còn lại trên hàng công vẫn sẽ là Đình Bắc và Văn Khang, những niềm hy vọng sáng giá nhất của U22 Việt Nam. Ở trận này, Đình Bắc chắc chắn là cái tên nhận được sự chăm sóc đặc biệt của U22 Thái Lan. Tuy nhiên, trong tay HLV Kim vẫn còn có một loạt những nhân tố “bí ẩn” trên ghế dự bị, sẵn sàng tỏa sáng như Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Công Phương, Lê Phát hay Quốc Việt.

Tác giả: Song Anh (từ Bangkok, Thái Lan)

Nguồn tin: bongdaplus.vn